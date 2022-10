Rimini, disturbi di alimentazione e deglutizione, esperti a confronto

Attualità

Rimini

| 11:58 - 12 Ottobre 2022

Un momento del corso.

Si è tenuto a Rimini, nelle giornate del 7 e 8 Ottobre, il primo Corso Nazionale della società Italiana di Deglutologia (SID).

Il corso è stato organizzato dal Dr. Daniele Farneti, responsabile del Servizio di Audiologia Foniatria della UO di ORL dell’Ospedale di Rimini, diretta dal Dr. Marco Trebbi, in collaborazione con la Prof.ssa Elisabetta Genovese dell’Università di Modena Reggio Emilia.

Il Corso, dal titolo “I disturbi di Alimentazione e Deglutizione in età pediatrica: quale futuro nella gestione integrata Ospedale-Territorio”, ha visto coinvolti rappresentanti delle istituzioni sanitarie ospedaliere e territoriali, anche della AUSL della Romagna, ed una rappresentanza della Regione Emilia Romagna che ha avviato, dopo una specifica sensibilizzazione partita dalla nostra realtà territoriale (che da decenni coltiva una vocazione distintiva nell’area materno infantile), un tavolo regionale sulla tematica oggetto del corso.

I disturbi di alimentazione e deglutizione (difficoltà ad assumere alimenti per bocca) rappresentano un problema emergente in ambito sanitario in tutte le fasce d’età, poiché si accompagnano a complicanze infettive sulle basse vie respiratorie (dovuta a frammenti di cibo che le invadono) e malnutrizione (da riduzione dell’introito alimentare), con una corrispondente riduzione della qualità di vita dei pazienti ed un aumento della spesa sanitaria (per ricoveri e cure). Nei bambini si accompagna anche ad un ridotto accrescimento e al rifiuto del cibo.

Pazienti con tale problematica, ma soprattutto i bambini, richiedono un’attenzione particolare ed una presa in carico sanitaria che coinvolge più figure professionali (team interdisciplinare) in ambito medico, riabilitativo ed assistenziale. Il tutto finalizzato ad evitare complicanze e garantire un maggior benessere al bambino e alla famiglia.

Al Corso hanno anche preso parte tutti rappresentanti del Team interdisciplinare (fra cui alcuni ospiti internazionali dall’Olanda, Brasile e Oregon – USA), molti a rappresentanza di società scientifiche, categorie professionali ed una rappresentanza di associazioni di pazienti, attraverso interventi preordinati e Tavole rotonde che hanno fornito, ai discenti, una visione esaustiva ed aggiornata non solo delle più attuali evidenza mediche, di cura e di riabilitazione ma una prospettiva di confronto e discussione sulla riorganizzazione delle strutture sanitarie alla luce delle attuali sfide che vengono richieste dalle più attuali disposizioni legislative.