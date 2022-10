Incidente a Santarcangelo: tamponamento tra tre auto, un ferito

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:52 - 12 Ottobre 2022

Due dei tre mezzi incidentati.

Tamponamento tra tre auto a San Martino dei Mulini. I mezzi si sono scontrati intorno alle 10.30 di oggi, mercoledì 12 ottobre, in via Trasversale Marecchia. Le auto procedevano in direzione Santarcangelo quando, all'altezza del distributore Q8, è avvenuto l'incidente. I mezzi coinvolti sono un camioncino, una Fiat 500 ed un Range Rover. In ospedale a Rimini, in condizioni fortunatamente non gravi, è finito il conducente della 500 che si trovava proprio in mezzo alle altre due macchine. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi la Polstrada, la Polizia Locale, un'ambulanza ed un'automedica. Si sono verificati rallentamenti e code a tratti nei pressi del luogo dell'incidente.