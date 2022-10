Rimini, al cinema Tiberio una rassegna dedicata al cinema italiano

Eventi

| 11:26 - 12 Ottobre 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 13 a domenica 16 ottobre (ore 21, sabato e domenica anche ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5), nell’ambito della rassegna FICE Riusciranno i nostri eroi dedicata al cinema italiano, è in programma, in prima visione, il film Margini di Niccolò Falsetti con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini e Valentina Carnelutti, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 nella Settimana della Critica.



Grosseto, 2008. Michele, Edoardo e Iacopo, amici da sempre, formano un gruppo street punk hardcore, ma non hanno una lira, un’occupazione, e neppure un luogo in cui suonare. Miracolosamente sono chiamati come opening act della band americana Defense in tournée europea, ma la data del concerto a Bologna viene poi cancellata. A Michele viene allora in mente di invitare i Defense a Grosseto, e altrettanto miracolosamente la band accetta: peccato che manchino il locale, l’impianto acustico e i soldi per i trasferimenti. Michele ha moglie e figlia, Edoardo un padrino dispotico, e Jacopo l’occasione di suonare per un’orchestra seria. Riusciranno i nostri eroi nella loro delirante impresa? Margini è una commedia italiana in cui si ride davvero ma che ha il sapore amaro di una realtà che non sorride ai giovani, in particolare agli artisti. Deve moltissimo al cinema dei Virzì (Paolo, ma anche il Carlo di I più grandi di tutti) e tuttavia se ne affranca perché riesce a restare ruspante vero, e perché racconta una generazione successiva a quella di Ovosodo. È soprattutto l’energia che attraversa la narrazione a rendere coinvolgente questa storia di tentato riscatto dove funziona tutto, soprattutto la corrente nervosa e la recitazione di tre ottimi attori che sembrano fisicamente rimandi pop culturali: Edoardo (Emanuele Linfatti) una versione underground di Fedez, Iacopo (Matteo Creatini) un giovane Edoardo Gabbriellini e Valentina Carnelutti (la madre di Edo) la Nicoletta Braschi senza Benigni. Francesco Turbanti (Michele), anche cosceneggiatore, riassume invece in sé l’esistenza ai margini del titolo, di chi è nato contrario e incapace di assimilarsi al resto del mondo.