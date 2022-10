Turismo ed enogastronomia si incontrano a Fiet Exhibition

Attualità

Nazionale

| 11:11 - 12 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Fiet Venezia – l’Italian Food and Tourism Exhibition, è il principale Marketplace del Turismo Agroalimentare, Enogastronomico e dei Micro-Territori Italiani e il mondo dell’Horeca.



La più grande piazza di contrattazione del prodotto turistico ed enogastronomico che si svolge dal 22 al 25 Ottobre 2022, in presenza: presso il Palazzo Cà Vendramin Calergi, quale sede storica del Casinò di Venezia ed on line sulla piattaforma web www.cks.world



Ogni anno migliaia di visitatori, imprenditori e turisti si trovano sulla piattaforma ed in presenza per fare networking, attivare nuovi business, confrontarsi e trovare nuove idee.



Fiet, non è solo un evento "open day" ma è anche un incubatore di modelli di sviluppo che sulla scia del successo dell’Expo di Milano, vuole ancor più sottolineare come il settore della ristorazione sia diventato la punta di diamante di un felicissimo sodalizio che, sotto la stessa bandiera, unisce le aziende delle filiere agroalimentari. La qualità e ricchezza delle nostre produzioni trasformaste dai migliori chef, veri e propri ambasciatori del gusto, hanno trasformato il cibo da nutrimento, in calorosa ed efficiente accoglienza, mostra delle bellezza dei paesaggi, salutismo, benessere, nutraceutica, tramando generazionale attraverso i piatti della tradizione, opportunità di sviluppo ed anche piacere.



Tra le tematiche promosse da Fiet Exhibition troviamo:



Paesaggi, Territori, e Turismo

Le Filiere Agroalimentari (Artigianali, Manifatturieri) della Terra

Filiere ed economie del mare

Pesca e acquacoltura intelligente ed ecocompatibile,

Opportunità di sviluppo per le comunità che dipendono dalla pesca

Politiche marittime: risparmi e crescita

Valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato ai micro territori

Riqualificazione dei territori rurali interni e costieri

Stili di vita sani

Cibo e salute





I temi che saranno sviscerati a latere delle degustazioni e delle rappresentazione del Food Luxury e del Turismo Esperienziale che la kermesse propone, ci saranno delle tavole rotonde molto interessanti e funzionali allo sviluppo delle Reti commerciali, Nazionali ed Internazionali