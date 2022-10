Presta 5mila euro e ne rivuole 7mila, condannato per usura ed estorsione

Cronaca

| 10:20 - 12 Ottobre 2022

Un rappresentate di Cesena, è stato condannato a 5 anni di reclusione per usura e estorsione nei confronti di un commerciante riminese. Il cesenate a fronte di un prestito da cinquemila euro si era fatto restituire in un anno oltre settemila euro per un totale di duemila euro di interessi. Per costringere il commerciante a pagare e firmare le cambiali, il cesenate l'aveva terrorizzato ventilando l'intervento di un gruppo di albanesi dedito alla riscossione forzata dei debiti. Le indagini condotte dalla Gdf di Rimini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi si erano concluse nel 2018 con la denuncia del cesenate condannato dal Tribunale collegiale di Rimini.