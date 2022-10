Volley C, Retina Cattolica vincente all'esordio al tie break: 3-2

Sport

01:18 - 12 Ottobre 2022

Il Retina Cattolica esulta a fine match.

Vittoria all’esordio del Retina Cattolica Volley contro Volley Academy Manù Benelli per 3-2. Questi i parziali: 16-25; 25-23; 25-15; 21-25; 15-8.

Il commento dell’allenatrice Alessandra Albani: “E' stata la classica prima partita di campionato, siamo partite un po’ nervose e contratte e abbiamo subito la leggerezza di un avversario giovane, ma determinato. Cinque set fatti di break e alternanze nel comando del gioco. Alla fine credo che i due punti ci stiano stretti perché nel quarto set si poteva fare di più, ma abbiamo sentito un po’ di stanchezza per una partita che non ci aspettavamo così combattuta. Un plauso dunque alla Manu Benelli nostro degno avversario, ma siamo molto contenti di aver cominciato il campionato con una vittoria”.

Retina Cattolica Volley: Elisa Fabbri 25, Sara Giorgi 10, Francesca Fanelli 10, Gloria Magi 10, Sofia Zuccarini 6, Michelle Caputo 7, Sofia Bigucci (L)