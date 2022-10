Futsal RSM, Murata: amaro in bocca per il 2-2 con il Faetano

Sport

Repubblica San Marino

| 10:03 - 12 Ottobre 2022

Murata Futsal, squadra con staff e dirigenti (Foto Fiorani).

C’è rammarico in casa Murata per il pareggio di campionato Futsal - seconda giornata - contro il Faetano (2-2) sul campo di Domagnano. Dopo lo svantaggio iniziale e il pareggio su autogol, Alessandro Conti ha realizzato la rete del 2-1 che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa, a due minuti dalla fine, ecco la rete del 2-2 del Faetano: rigore parato dal portiere Umberto Lonfernini e sulla ribattuta tap in vincente.



“Una beffa perché soprattutto nella prima frazione abbiamo costruito almeno quattro palle gol per chiudere il conto – dice l’ ex della partita Nicola Albani, il pivot del Murata e collaboratore del tecnico Palermino,– stavamo assaporando il gusto dei tre punti che sarebbe stato assai dolce visto ci mancavano tre pedine importanti quali il capitano Alessandro Casadei, Andrea Capicchioni e Andrea Muscioni. Il Murata sarebbe stato in vetta alla classifica a punteggio pieno assieme assieme a Fiorentino e Folgore”.



Dove dovete migliorare?



“In fase offensiva dobbiamo sprecare meno, essere più lucidi e concreti. Siamo una squadra compatta, che si difende bene, difficile da attaccare: sulle reti avversarie, purtroppo, ci abbiamo messo lo zampino noi tra autogol e rigore. Fiorentino, Folgore e Tre Fiori hanno qualcosa in più, per il resto ce la giochiamo con tutti”.



Ora la Coppa Titano.



“Giovedì a Fiorentino alle 20,15 affrontiamo il Tre Fiori, un match molto tosto: loro sono una big, una formazione collaudata. Tra l’altro alcuni di noi come il sottoscritto siamo acciaccati e in forte dubbio. Comunque venderemo cara la pelle”.



Nel prossimo turno chi affrontate?



“Alle 20,15 ad Acquaviva ce le vediamo con la Virtus che ci affianca in classifica a 4 punti con La Fiorita, Faetano e Tre Fiori. E' un avversario competitivo che tra l’altro schiera due nostri giocatori in prestito: il portiere Angelo Casadei e il pivot Paolo Casadei. Sarà una bella sfida tutta da vedere”.