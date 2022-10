Calcio Seconda O, Young Santarcangelo vince in rimonta: è leader da solo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:39 - 12 Ottobre 2022

In rimonta lo Young Santarcangelo riesce a imporsi per 2-1 ai danni dell'Athletic Poggio confermandosi leader a punteggio pieno (9 punti). La formazione ospite riesce subito a portarsi in vantaggio all'15' grazie ad un filtrante che permette a Caminiti di segnare. La risposta dei gialloblu non si fa attendere e al 30 ' Semeraro conquista un calcio di rigore, sbagliato però da Molari.

Il secondo tempo si riapre con un assedio dei Clementini che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riescono a pareggiare i conti grazie a un grandissimo gol in acrobazia di Zavattini N. Dieci minuti più tardi, al 71', è invece Zavattini L. a portare in vantaggio lo Young Santarcangelo sfruttando una respinta del portiere Vandi su un tiro di Canarecci. L'Athletic Poggio non si da per vinto e al 90'+1 da un cross proveniente dal fondo, Satalino calcia a colpo sicuro trovando, però, l'opposizione di Casali che si immola e allontana il pallone diretto in porta.

­Il tabellino



Young Santarcangelo - Athletic Poggio 2-1



YOUNG SANTARCANGELO: Antonelli, Depaoli (71' Magnani), Rocchi, Zavattini N., Grossi, Cipelletti (53' Canarecci), Fornari (69' Dospinescu), Succi (CAP), Lombardi (53', Zavattini L.), Semeraro, Molari (84' Casali). A disp. Gregori, Siboni, Nucci, Guidetti. All. Nicoletti



ATHLETIC POGGIO: Vandi, Censi, Rota, Zaghini, Santolini (46' Manenti), Semprini, Tornani (66' Zouhair), Roccoli, Forcellini (59' Satalino), Pepe (75' Piacente), Caminiti (55' Zambito). A disp. Manuzzi, Del Negro, Dieng, Donati. All. Capozzolo.



Arbitro: Pacioni



Reti: 15' Caminiti, 61' Zavattini N., 71' Zavattini L.



Note. Ammoniti:12' Santolini, 31' Tornani, 44' Molari, 49' Caminiti, 87' Semeraro,90'+2 Casali