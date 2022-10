Basket giovanile, Angel/RBR: Under 19 e Under 17 al tappeto

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:26 - 11 Ottobre 2022

Il coach della Under 17 Angels/RBR Simone Brugè.

Doppia sconfitta per Under 19 e Under 17 Angels /RBR



Under 19 Eccellenza

Angels / RBR 72 – Virtus Pall. Roseto 72 - 80



Prima partita in casa per gli Angels che affrontano un agguerrita Roseto.

Nel primo quarto i giallo blu mettono intensità e ritmo trovando buone soluzioni al tiro. Gli Angels scappano subito sul +10. Pronto riscatto di Roseto. Alla fine del primo quarto Santarcangelo conduce sul 22-18. Il secondo quarto continua sulla falsa riga del primo. Gli Angels si portano all’intervallo lungo sul 41-38.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Bernardi partono forte e aumentano il divario. L’ultimo minuto del quarto poca concretezza in attacco porta a scelte sbagliate che fanno rientrare in partita con un parziale di 7-0 gli ospiti. Cominciano gli ultimi 10 minuti con il punteggio di 60 pari. Alla fine la spunta Roseto Che allunga nell’ultimo quarto, una tripla di Mulazzani ricuce le distanze ad un possesso. Giri in lunetta e Roseto non sbaglia e porta a casa i due punti.



Angels /RBR: Mulazzani 13, Rossi 10, James 10, Amati 2, Bonfè 0, Morandotti 23, Benzi 2, Mari 2, Sirri, Panzeri, Macaru 10, Lombardi. Allenatore: Massimo Bernardi, Ass. Andrea Renzi.



Virtus Pall Roseto: Di Marco, Maiga 25, Haidara 7, Trettaccone 5, Caprara 12, Mastrototaro, Minac, Del nibletto 6, Devirshi 4, Jovanovic 21. Allenatore Salvatore Gullotto



Under 17 Eccellenza

Stars Bologna - Angels / RBR 88- 58



Nel primo quarto partono forte i locali e gli Angels subiscono un parziale di sette a zero. Pronta reazione Angels che tengono botta ma a fine quarto il margine di distacco è il medesimo.

Nel secondo dopo quarto i ragazzi con una reazione positiva hanno e provato a colmare questo gap grazie prima ad un fallo e canestro di Baschetti che ha portato la squadra a -9 e un successivo canestro del -7 a metà secondo quarto il punteggio recita 27 20. Botta e risposta da entrambe le squadre e si va all’intervallo sotto di 38-29.

Al terzo quarto i bolognesi piazzano un parziale importante di 11-2 che gli concede un ampio margine di vantaggio portandosi sul 49-31. Gli Angels cercano di reagire nuovamente sotto i colpi dei padroni di casa giocando punto a punto il restante periodo del terzo quarto. A fine terzo quarto Santarcangelo è sotto per 60 a 40.

L’ultimo quarto è stato giocato bene dai ragazzi di Brugè che, con fiducia, riescono a costruire buoni tiri. La tenacia della difesa avversaria permette di tenere gli Angels lontani. I padroni di casa cominciano a tirare da tre punti con alte percentuali. Questo ha compromesso il recupero o comunque la voglia della squadra di cercare di agguantare il match. La partita è scivolata via nel nell’ultima metà del quarto quarto sul -30.



Basket Santarcangelo: Valmaggi 10pt, Antolini, Baschetti 16pt, Frisoni 2pt, Curci, Innocenti 2pt, Di Giacomo 5pt, Pansolini 10pt, De Gregori 4pt, Pivetti, Pecci 5, Pergolini 4. All: Brugè, Ass. Porcarelli.