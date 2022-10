Calcio C, Rimini-Vis Pesaro: giornata biancorossa. I prezzi dei biglietti

Sport

| 16:49 - 11 Ottobre 2022

La partita RIMINI FC - VIS PESARO in programma per domenica 16 ottobre alle14.30 sarà GIORNATA BIANCOROSSA e nell’occasione non saranno quindi validi gli abbonamenti. A chi ha sottoscritto la tessera stagionale sarà però possibile acquistare il biglietto a prezzo ridotto con diritto di prelazione.



LA PREVENDITA



Il via ufficiale arriverà dopo la riunione del G.O.S. e si conta di riuscire ad attivare la prevendita da giovedì 13 alle 15. Fino a quel momento gli abbonati potranno come detto esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto al prezzo ridotto loro riservato per l’occasione presentandosi ai punti vendita autorizzati o al Romeo Neri con l’abbonamento e un documento di identità: da quel momento in poi conserveranno il solo diritto alla tariffa agevolata in qualsiasi settore o posto dello stadio indicando il numero dell’abbonamento e la vendita sarà libera per tutti con le eventuali limitazioni disposte dallo stesso G.O.S..



I PREZZI PER GLI ABBONATI



Tribuna Centralissima intero 22€ ridotto 20€

Tribuna Centrale intero 19€ ridotto 17€

Tribuna Laterale Est 12€ ridotto 10€

Distinti intero 12€ ridotto 10€

Curva locali intero 9€ ridotto 8€



Le riduzioni sono valide per invalidi - over 65 - donne

RAGAZZI 4-17 anni 2€ nei settori laterale Est - distinti - curva



I PREZZI PER I NON ABBONATI



Tribuna Centralissima intero 25€ ridotto 22€

Tribuna Centrale intero 22€ ridotto 19€

Tribuna Laterale Est 15€ ridotto 12€

Distinti intero 15€ ridotto 12€

Curva locali intero 11€ ridotto 9€



Le riduzioni sono valide per invalidi - over 65 - donne

RAGAZZI 4-17 anni 2€ nei settori laterale Est - distinti - curva



Per acquistare il biglietto sarà necessario esibire un documento di identità valido solo in formato cartaceo sia per gli adulti che per i bambini. Ogni persona potrà acquistare un massimo di 4 biglietti compreso il proprio.



L'acquisto dei biglietti della tribuna centralissima sarà possibile solo ai botteghini dello stadio.



BOTTEGHINI E PREVENDITE



La vendita al Romeo Neri sarà possibile ai botteghini dello stadio (via Lagomaggio) giovedì 14 fra le 10 e le e fra le 16 e le 19 e domenica 16 dalle 10 alle 14.45 con orario continuato. Alllo Store Rimini Fc, invece, venerdì 14 e sabato 15 fra le 10 e le 12 e fra le 16 e le 19.. E' possibile l’acquisto anche dai consueti rivenditori autorizzati:

Tabaccheria Pruccoli in Viale Vespucci, 69 ang. Viale Cormons Rimini (RN) tel: +39 0541 51917



Visit Rimini c/o Ufficio Turistico Stazione

Piazzale Cesare Battisti, 1 Rimini (RN)

tel: +39 0541 51331



Tabaccheria Romani

via Popilia, 5 Rimini (RN)

tel: +39 0541 742702



Millenium Bar Tabaccheria

via Carlo Porta, 44 Rimini (RN)

tel: +39 0541 384109



SantarcangeloEventi

Via Pascoli, 22 Santarcangelo di Romagna (RN)

tel: +39 0541 622318 - 623818 fax: +39 0541 329785



Tabaccheria della Piazza

Via Molari, 10 Santarcangelo di Romagna (RN)

tel: +39 0541 625407



Free Shop c/o Centro Comm.le Atlante

Via Tre Settembre,17 Dogana - Repubblica di San Marino (RN)

tel: 0549 905767



Caffetteria Mazzini

via Mazzini, 7 Cattolica (RN)

tel: +39 0541 967041

La vendita è aperta anche ONLINE sui siti www.riminifc.it - www.vivaticket.com



TAGLIANDI SETTORE OSPITI



La vendita dei tagliandi per il settore ospiti CURVA OVEST sarà ONLINE sul sito www.vivaticket.com oppure presso i rivenditori autorizzati VIVATICKET al prezzo di 11€ + diritti di prevendita (PREZZO UNICO)

0721 Via Andrea Costa, 59 Pesaro



PRODI SPORT Largo Ascoli Piceno 7



ELETTRODOMESTICI GRINI Via Flaminia 66



TABACCHERIA TOMASSOLI Via Cialdini 36



NONSOLOTABACCHERIA Via Bertozzini n. 4



ESATOUR Via Mameli, 72/C Pesaro



IPER CONAD Via Yuri Gagarin sn Pesaro



TABACCHERIA BINDA DI FEDERICI MIRKO Via S. Pertini, 1927 Pesaro



TIPICO.TIPS Via Rossini, 41 Pesaro



TRONY PESARO Corso XI Settembre, 310 Pesaro



Chiusura vendite per i settori dedicati agli OSPITI sabato 15 alle 19.