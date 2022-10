Ginnastica artistica, Regionali Gold: nove medaglie per Riccione

Sport

Riccione

| 16:04 - 11 Ottobre 2022

Caterina Cereghetti e Sara Camba.

La sezione Artistica della Ginnastica Riccione fa incetta di medaglie, ben nove,

nella prima gara del Campionato regionale individuale Gold, svoltasi a Cesena

e che regala la qualificazione alle fasi nazionali. Per Caterina Cereghetti arriva

anche la chiamata in azzurro per gli Assoluti.

Le ginnaste riccionesi, accompagnate dai tecnici Paolo Bucci, Lorenzo Mulitze

e Linda Pigozzi, conquistano cinque medaglie d’oro e quattro di bronzo, che

ragazze e società vogliono dedicare alle vittime dell’incidente in A4 del Centro

Cuore 21.

Nella categoria Senior 2 Caterina Cereghetti è oro nella classifica all around e

in tutte le specialità: volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Sara Camba, tornata in gara all around dopo un anno, si classifica al quarto

posto nella generale e centra un bronzo alla trave.

Nella categoria Junior 3 Adriana Poesio è quarta nella classifica all around e

bronzo a corpo libero e a volteggio. Aurora Pilolla è quinta nella generale e

bronzo alle parallele.

“Questa prima gara l’abbiamo affrontata purtroppo con un grande dolore nel

cuore perché poche ore prima avevamo saputo dell’incidente in A4 che ha

causato la morte di persone che conoscevamo benissimo – commenta il

presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio -. Il Centro 21 è a pochi

metri dalla nostra palestra e Romina Bannini è stata educatrice ai centri estivi

di mia figlia Adriana. Le ragazze hanno voluto gareggiare ugualmente e hanno

voluto dedicare poi le nove medaglie conquistate proprio alle vittime

dell’incidente e alle loro famiglie, come gesto di vicinanza in questo momento

di profondo dolore. Sono contento per Caterina Cereghetti, che ha vinto tutto

quello che poteva vincere in questa prima prova e che solo 24 ore fa è stata

convocata dal CT azzurro, Enrico Casella, per i Campionati Assoluti che

inizieranno mercoledì a Napoli. È risultata infatti la migliore per risultato tra le

riserve e il forfait di Angela Andreoli le regala questa importante opportunità.

Un plauso a Sara Camba, tornata dopo un anno da un infortunio e che ha

conquistato un bronzo alla trave. Aurora Pilolla, nonostante qualche errore

dovuto all’emozione, è riuscita a vincere un bronzo alle parallele. Adriana

(Poesio, ndr), la più colpita dalla tragedia in A4 dal punto di vista psicologico,

non ha esibito una trave perfetta, ha eseguito però una parallela abbastanza

pulita ed espresso soprattutto un ottimo corpo libero, portando per la prima

volta il doppio nella prima diagonale. Prima del volteggio Adriana ha avuto un

calo di zuccheri ed è quasi svenuta, ma quando si è ripresa ha voluto

partecipare alla gara ed è riuscita anche a salire sul podio. Sono molto

orgoglioso di questo impatto da parte delle ragazze: si è visto che, nonostante

non fossero al massimo della forma, dietro c’è un lavoro, e sono molto

fiducioso in vista della prossima gara, in calendario a Rimini il 29 e 30 ottobre.

Sono convinto che tra tre settimane prenderanno più fiducia nei loro mezzi e

faranno ancora meglio. Intanto non posso che dire brave a tutte e avanti così!”.