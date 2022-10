Rimini, restyling dei Palazzi dell'Arengo e del Podestà con un milione e mezzo di fondi regionali

Attualità

Rimini

| 15:49 - 11 Ottobre 2022

I Palazzi comunali di Rimini.



Dalla regione Emilia Romagna un milione e mezzo di euro per finanziare il progetto di riqualificazione del Palazzo dell'Arengo e del Palazzo del Podestà di Rimini. Lo annuncia Emma Petitti, la riminese presidente dell'assemblea legislativa della Regione.



«Le opere in particolare riguardano il PART Palazzi Arte Rimini, e con questo intervento si porterà a compimento la valorizzazione degli edifici storici, attraverso una serie di interventi coordinati, finalizzati al completamento del percorso espositivo del museo, con il miglioramento funzionale, impiantistico ed estetico dei due palazzi», spiega Petitti.



Per il territorio riminese ci sono anche 84.500 euro per opere di manutenzione e di messa in sicurezza della viabilità a Maiolo, in Alta Valmarecchia.



«Sono tutti segni tangibili della direzione in cui la Regione intende andare sostenendo e valorizzando il patrimonio artistico del territorio e la sua offerta turistica», chiosa Petitti.