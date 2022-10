Un riminese tra i Campioni d'Europa: Diego Rinaldi convocato in nazionale di Football Americano Per il difensore, dopo il successo in campionato, arriva anche la chiamata azzurra

Sport Novafeltria | 15:08 - 12 Ottobre 2022 Diego Rinaldi. Curiosità dal mondo dello sport: non tutti forse sanno che la nazionale europea di football americano attualmente campione in carica è proprio quella italiana. Solo un anno fa furono proprio gli Azzurri ad aggiudicarsi il prestigioso titolo nella finale contro la Svezia (14-41, Malmo 31 ottobre 2021). Diego Rinaldi, tra i neocampioni d'Italia dei Guelfi Firenze, ancora non faceva parte di quella selezione, ma ha oggi saputo ritagliarsi e guadagnarsi un posto tra le fila dei migliori. Diego, 25 anni e ricercatore universitario riminese (originario di Novafeltria), farà parte dei 45 atleti azzurri che parteciperanno alle qualificazioni del prossimo europeo di football previsto l'anno prossimo: un lungo 'casting' tra oltre 150 giocatori, cominciato il 24 luglio a Reggio Emilia e continuato con gli Stage di Ferrara. Le valutazioni di coach Davide Giuliano hanno consegnato al Difensore riminese (Linebacker) la tanto meritata casacca azzurra.

Diego e gli Azzurri cominceranno la loro avvenura nella sfida con la Nazionale della Gran Bretagna il 30 ottobre al Velodromo Vigorelli di Milano, nel turno di qualificazione alla fase finale dei Campionati Europei, Gruppo A. Esclusa la Russia dalla competizione (insieme a Italia e Gran Bretagna formava il girone A) una vittoria all'esordio garantirebbe agli Azzurri l'accesso immediato alla semifinale del torneo. Le speranze di bissare il successo dello scorso anno partono proprio da qui.



nic.gue.

< Articolo precedente Articolo successivo >