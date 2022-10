Rimini, nuove aree gioco al Parco del Mare sud ispirate alle poesie di Rodari

Attualità

Rimini

15:42 - 11 Ottobre 2022

Rendering.



Nuovi interventi per arricchire di servizi il Parco del Mare di Rimini. In questi giorni sono partiti i lavori di realizzazione della nuova area gioco sul lungomare Tintori (Parco del Mare sud), un nuovo spazio dedicato ai più piccoli che nascerà a pochi passi dalla nuova fontana ornamentale nei pressi del giardino Pietro e Marco Arpesella, nello spazio verde tra la Via I Vitelloni e l’area adiacente i campi da paddle. Le lavorazioni prevedono la sostituzione del prato per poi procedere con l’allestimento complessivo degli spazi, seguendo le linee guida del progetto definito dall’amministrazione comunale.



L’immaginario creato dalle filastrocche di Gianni Rodari è la suggestione che guida la progettazione e la tematizzazione delle aree gioco dedicate ai bambini e ai ragazzi che caratterizzeranno tutto Parco del Mare sud, spazi innovative nella concezione e nelle dotazioni.



Sul lungomare Tintori sorgerà una “Foresta del mare”, uno spazio nel verde che si sviluppa in diverse aree con altalene di diverse tipologie, sardine luminose, tunnel di arrampicata sospesa oblò, pannelli ludici, scivoli. Un’area gioco altamente inclusiva, che richiamerà la foresta e il mare anche alla scelta dei colori e delle pavimentazioni.



Alla “Foresta del mare” seguirà poi la realizzazione delle nuove aree giochi nel Lungomare Murri sempre ispirate a filastrocche di Rodari, con la “Stazione del mare e il vagone di Luglio”, strutture gioco a forma di treni, e il “Il girotondo di tutto il mondo” nel tratto 3, dove si potranno trovare una serie di creazioni ludiche che hanno l’obiettivo di stimolare la reciprocità e l’interazione tra i bambini tra equilibrismi, scalate, scivoli.



La nuova area ludica del Lungomare Tintori completata circa in un mese e andrà ad aggiungersi alle due già realizzate sul lungomare Spadazzi: una vicina al mare, di circa 30 metri quadrati, e una seconda più grande di circa 100 metri quadrati, in corrispondenza di via Oliveti, con giochi ispirati al tema delle navi, della pesca e del cibo.