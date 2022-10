Attualità

Riccione

| 14:58 - 11 Ottobre 2022

Foto di un nostro lettore.

Un lettore di Altarimini segnala la situazione di degrado e disagio in viale Virgilio, la strada del palacongressi di Riccione. La via dissestata per causa delle buche rende la vita difficile alle persone, in modo particolare ai disabili che si muovono su una carrozzina.