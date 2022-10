Calcio C: la top 11 del girone B, Panelli giganteggia in difesa Citazione anche per il centrocampista Tonelli nell'undici scelto da Riccardo Giannini

Sport Rimini | 14:50 - 11 Ottobre 2022 Tommaso Panelli, tra i grandi protagonisti della vittoria del Rimini a Gubbio. Foto Rimini FC.

Due riminesi nella top 11 della settima giornata del girone B, grazie alla splendida vittoria ottenuta sul campo del Gubbio: il difensore Tommaso Panelli, autore di diversi interventi risolutori, e Simone Tonelli, autore del gol del vantaggio dopo tre minuti. La sorpresa di giornata è la vittoria dell'Aquila Montevarchi contro la Carrarese: a segno anche il difensore Gennari. Turk della Reggiana chiude la saracinesca e la squadra di Diana supera di misura l'Ancona. Esordio con tre punti per Canzi sulla panchina del Pontedera, che regola 3-2 l'Alessandria.



TOP 11 (3-4-2-1): Turk (Reggiana) - Gennari (Aquila Montevarchi), Bakayoko (Vis Pesaro), Panelli (Rimini Calcio) - Zappella (V.Entella), Tenkorang (V.Entella), Tonelli (Rimini), Aurelio (Pontedera) - Morello (Fiorenzuola), De Feo (Imolese) - Fedato (Vis Pesaro).

ALL. Canzi (Pontedera).





< Articolo precedente Articolo successivo >