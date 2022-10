Rimini, riparte il corso di autodifesa per donne

Attualità

Rimini

| 14:35 - 11 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Partirà martedì (18 ottobre) il corso 2022 di autodifesa, dedicato a ragazze dai 16 ai 20 anni, organizzato dalla Casa delle Donne in collaborazione con Centro sportivo italiano, La Pedivella, ASD e Lions club Rimini Host. Il corso vedrà anche la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale che mettono a disposizione gratuitamente propri istruttori.



Il Corso si svolgerà nella palestra della scuola De Amicis di Rimini (via Crispi 101), a partire dal 18 ottobre, tutti i martedì e i giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 per un totale di 10 giornate. É previsto l'approfondimento teorico e pratico, con l’obbiettivo di potenziare la consapevolezza personale, la conoscenza dei comportamenti degli stalker, l’acquisizione di una maggiore sicurezza personale e la gestione della paura attraverso la conoscenza di tecniche di base di difesa, ma anche di informazioni e conoscenze legate alla psicologia.





Il corso è gratuito, per iscriversi ci si può rivolgere alla Casa delle Donne (Tel 0541 704545 o invia email a: lacasadelledonne@comune.rimini.it o invia email a: lacasadelledonne@comune.rimini.it)