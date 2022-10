Rimini, tariffe agevolate per il deposito delle bici alla Velostazione

Attualità

Rimini

| 14:15 - 11 Ottobre 2022

Bike Park di Rimini.







Continuano le offerte promosse dalla velostazione di Rimini, conosciuta anche come Bike Park, per gli abitudinari della bicicletta e i viaggiatori.



Nell’ambito del progetto della Regione Emilia-Romagna ‘Bike to Work’ diretto a favorire la mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro, il Comune di Rimini ha deciso di destinare un contributo regionale dal valore di 40 mila euro per ridurre il costo annuale degli abbonamenti per il deposito della bici presso la struttura in via Dante Alighieri aggiudicata alla cooperativa Metis. Una spesa che andrà a coprire buona parte della spesa dei clienti e che permetterà all’utenza di pagare l’abbonamento con una tariffa agevolata rispetto ai 170 euro iniziali. Per l’esattezza, 25 euro per gli Under 25 e di 65 euro per gli Over 25.



“Come amministrazione comunale continuiamo a investire sulla promozione delle due ruote e dei mezzi di trasporto non inquinanti, a cominciare dalla creazione di offerte che agevolino in termini economici le persone che abbracciano abitudini e pratiche green - spiega l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni – Il Bike Park di Rimini rappresenta un tassello centrale di un ampio insieme di servizi che proponiamo ai cittadini e ai turisti per incentivare gli spostamenti sostenibili e l’intermodalità treno-bici con pacchetti dedicati".



Di recente il Bike Park ha anche rinnovato il progetto ‘Libri in Bici. Cargo Bike al servizio della lettura’ promosso insieme alla Biblioteca Gambalunga, un’iniziativa volta a garantire un servizio di prestito libro a domicilio per le scuole di ogni ordine e grado grazie alle cargo bike offerte dagli operatori della cooperativa Metis. Sempre in tema cargo bike, si ricorda, inoltre, che rimane in vigore fino al 31 dicembre la possibilità di noleggiare gratuitamente una cargo bike alla velostazione per un totale di 10 giorni consecutivi. In parallelo resta attiva anche l’opportunità di beneficiare di uno sconto del 30% sul noleggio delle bici elettriche o muscolari se provvisti di un biglietto ferroviario Tper con destinazione Rimini (o in generale un abbonamento Tper).