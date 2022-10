Calcio Promozione: Novafeltria, ecco le nuove maglie, con un omaggio al passato

Sport

Novafeltria

| 14:09 - 11 Ottobre 2022

Le nuove maglie del Novafeltria Calcio.





Nell'anticipo di sabato prossimo (15 ottobre), al comunale Urbini-Casali di Secchiano, il Novafeltria ospiterà il Torconca allenato da Adrian Ricchiuti: per l'occasione la squadra di Giorgi giocherà con le nuove divise preparate dal creativo e designer Giacomo Semprini, attraverso il suo marchio San Francisco '78, specializzato sia nell'abbigliamento tempo libero, che nello sportwear.



Per la prima divisa Semprini si è ispirato a un vecchio template dell'Adidas, sfoggiato dalla Germania negli Europei del 1988 e nel Mondiale di Italia '90, ripreso da diversi marchi italiani di abbigliamento sportivo. Anche il Novafeltria indossò questa divisa a inizio anni '90: per questa stagione viene riproposta in una versione moderna, con gli inserti bianco-blu su maglia gialla. I calzoncini sono blu con motivi geometrici bianco-gialli, i calzettoni gialli. La divisa da portiere abbinata riprende lo stesso disegno ma è colore verde lime con inserti bianco-blu.



Per ciò che concerne la seconda divisa, è un completo nero con colletto giallo e pennellate di colore gialloblu. Un motivo a onde gialle decora il pantaloncino. Stesso disegno riproposto per la maglia da portiere, un completo arancione sempre con pennellate gialloblu.



La San Francisco '78 aveva già realizzato tre divise del Novafeltria, una speciale divisa del Perticara e altre maglie di squadre dilettantistiche locali. Il tessuto è poliestere di alta qualità, anti-sudorazione, con una cucitura che le rende resistenti alle trattenute. La stampa avviene in sublimazione, garantendo tinte nitide anche dopo numerosi usi e lavaggi.



ric. gia.