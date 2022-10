Futsal RSM, Folgore e Fiorentino super. Esordio ok per la Juvenes-Dogana

Sport

| 14:08 - 11 Ottobre 2022

Massimiliano Bernardi, calciatore della Folgore (foto FSGC).

E' un lunedì ancora ricco di gol quello che riguarda la seconda giornata di Campionato Sammarinese di futsal. Dopo la larga vittoria per 8-1 sul Cailungo nella prima giornata, il Fiorentino esagera e ne segna addirittura tredici nella sfida contro il Pennarossa: Nicolas Rossini e Danilo Busignani calano una tripletta a testa, doppiette per Matteo Moretti e Andrea Ceccoli, in gol anche Andrea Gasperoni, Manuel Carlini e Marino Giacobbi.



Risponde presente anche la Folgore che per la seconda partita consecutiva segna ben nove reti: nel 9-1 al Cailungo alla casella marcatori troviamo la tripletta di Massimiliano Bernardi, la doppietta di Matteo Chezzi, ed i gol di Pellegrini, Giardi e De Angelis (oltre all’autorete di Andrea Sammaritani); per il Cailungo il gol della bandiera è segnato da Luca Manzaroli.

Vittoria all’esordio anche per la Juvenes-Dogana: la squadra di Claudio Zonzini, dopo il riposo nella prima giornata, batte il San Giovanni per 5-1 grazie alle reti di Alessandro Zonzini, Costantini, Muccioli, Gatti e Mazza. Per i rossoneri, sconfitti anche al primo turno col medesimo risultato, a segno Andrea Zonzini.

Stesso punteggio anche nella gara tra Fiorita e Tre Penne, con la squadra di Montegiardino che trova la prima vittoria in campionato. Dopo il gol nel primo tempo di Stolfi, i gialloblu si scatenano nella ripresa con i gol di Bernardi, Belloni, Giuccioli e Toccaceli. A nulla serve il gol di Tommy Fantini per il 5-1 finale.

Più equilibrate le restanti sfide, a partire da Domagnano-Tre Fiori che vede sorridere la compagine di Fiorentino. Gialloblu che la sbloccano in avvio grazie a Lorenzo Cecchini e tanto basta alla squadra di Alex Bugli a portare a casa la prima vittoria in campionato.

Pareggio invece tra Faetano e Murata. Protagonista in avvio è Omar El Lattar che porta avanti subito i gialloblu (2’) ma tre minuti più tardi segna l’autorete che vale il pari del Murata. Alessandro Conti porta in vantaggio i bianconeri ma è ancora El Lattar a segnare – abile a respingere in rete il rigore sbagliato – il definitivo 2-2.

Stesso risultato anche nella gara tra Virtus e Cosmos. La doppietta in venti minuti di Paolo Casadei non basta ai neroverdi che si fanno rimontare dai gialloverdi grazie ai gol di Giacomo Gasperoni e il rigore di Michele Casadei.