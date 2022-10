Best Employers: il sondaggio premia Gruppo Sgr tra le società nella quali si consiglia di lavorare

Attualità

Rimini

| 13:58 - 11 Ottobre 2022

Foto di repertorio.

Arriva un altro prezioso riconoscimento nazionale per il Gruppo SGR, che dopo il premio Best Managed Companies Award, promosso da Deloitte Private e dedicato alle eccellenze imprenditoriali, si segnala con una posizione di prestigio in Best Employers, esito di un grande sondaggio tra i dipendenti realizzato prima dell’estate dalla piattaforma online Statista, società che elabora dati economici.



Fra marzo e maggio 2022 lavoratori in tutta Italia hanno aderito al sondaggio che proponeva due domande: ‘raccomanderebbe a un conoscente o familiare l’azienda in cui sta operando attualmente?’, mentre il secondo quesito riguardava le imprese diverse da quelle in cui chi risponde sta lavorando al momento, ma dove ha prestato servizio in passato. Tra diretti e indiretti, il totale dei pareri raccolti è stato superiore a 250 mila.



Nella sezione ‘materie prime, energia approvvigionamento e smaltimento’, Gruppo SGR s’è classificata al terzo posto dietro Edison e Enel, davanti a Eni, Terna, A2A, Italgas, GSE e Acea.



“Emergere nel panorama nazionale in una graduatoria determinata dal giudizio di collaboratori o ex collaboratori – il commento di Micaela Dionigi, Presidente di Gruppo SGR – ci regala orgoglio e la determinazione nel proseguire sul percorso che ci contraddistingue. Credo che essere apprezzati da chi lavora o ha lavorato con noi, con risposte date in un periodo nel quale la difficoltà generali determinate dalla pandemia e ora dalla crisi energetica, assume ancor più valore. Per noi un collaboratore e la sua famiglia sono davvero al centro delle attenzioni, così si determinano un clima positivo in azienda, il senso di appartenenza e anche una produttività che appassiona le persone al proprio lavoro, un valore purtroppo che è sempre più raro”.



Le società ai vertici delle graduatorie nelle varie categorie danno la dimensione del contesto nel quale il Gruppo SGR è emerso: Google al vertice della classifica Top 20, Volkswagen nell’automotive, Pfizer nella farmaceutica, Tenaris nella meccanica, Galbusera nei prodotti alimentari, Hilton nel turismo, Esselunga nel commercio al dettaglio, ecc.