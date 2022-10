Concessioni balneari, Confartigianato Imprese Demaniali: 'Cerchiamo un segnale dal governo'

Turismo

Rimini

| 13:23 - 11 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Sul fronte delle concessioni balneari, "cerchiamo il primo segnale di una nuova stagione di dialogo col Governo. Non ci sono ancora i referenti, ma sarà espresso da una maggioranza che dopo il 25 settembre ha rimescolato le carte sul tavolo del confronto. Nell'esperienza con l'esecutivo di Mario Draghi avevamo sempre la sensazione che ci fosse un pregiudizio e insieme il desiderio di applicare una direttiva comunitaria nel senso più restrittivo e penalizzante". E' quanto sostiene, in una nota, il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, Mauro Vanni la cui associazione mercoledì alla fiera Sun Beach&Outdoor Style, in programma a Rimini, terrà il convegno dal titolo 'Certezze ed equità, le nuove regole non tradiscano le imprese'. Interverranno esponenti politici e delle amministrazioni. All'incontro, aggiunge, "ci confronteremo su soluzioni possibili, concertate fra esperti, perché ci sono vie d'uscita che tutelino le imprese, piccole o piccolissime, oltre al modello che è un caposaldo della nostra offerta turistica. Mi auguro che le associazioni - conclude Vanni - ritrovino quell'unità che negli ultimi tempi abbiamo un po' perso e che ha prodotto solo negatività. Se saremo insieme e compatti, riusciremo a vincere questa battaglia che ha una posta in gioco elevatissima".