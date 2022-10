Addio Aldo Tognacci, storico falegname di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 12:22 - 11 Ottobre 2022

Aldo Tognacci.



La comunità di Novafeltria perde un altro dei suoi storici artigiani: il falegname Aldo Tognacci è infatti deceduto questa mattina (martedì 11 ottobre), all'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, dove era ricoverato da qualche giorno. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 25 dicembre.



Tognacci è stato lo storico falegname di Novafeltria e la sua bottega in via XXIV Maggio è un pezzo di storia del paese. Era un uomo laborioso, di grande cuore e bontà d'animo: nelle sue parole non c'era mai astio verso il prossimo. Amava la compagnia, amava chiacchierare, amava la sua famiglia, il suo lavoro e "la sua botteghina" da falegname, come era solito dire ad amici, parenti e conoscenti. Strettissimo il legame con la sua Novafeltria: nelle sue parole c'erano sempre la fiducia e il desiderio che potesse crescere come paese e come comunità. Vedovo di Piera e padre di Marta, era un grande tifoso del Novafeltria Calcio: per decenni è stato abbonato e spettatore alle partite al vecchio Comunale, prima di dovervi rinunciare per gli acciacchi legati all'età.



Il funerale sarà celebrato giovedì prossimo (13 ottobre) nella chiesa di Sartiano, alle 15. La veglia funebre è in programma domani (mercoledì 12 ottobre) alle 20.30.