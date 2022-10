Calcio, Garden: successi per Under 16 interprovinciale e la squadra di Terza

Sport

Rimini

| 16:42 - 13 Ottobre 2022

La squadra Under 16 interprovinciale del Garden.

Lusinghiero il bilancio del week end delle squadre del Garden.



SETTORE AGONISTICO

Nel campionato interprovinciale Under 16 la squadra allenata da Paolo Zani cala il poker (4-0) al cospetto del Santa Sofia: prestazione con giocate ben riuscite e numerose conclusioni da rete. Da sottolineare la buone prove dei ragazzi subentrati nel secondo tempo a conferma di un gruppo molto equilibrato. Prossimo impegno domenica alle ore 10,30 a Pisignano contro il Del Duca.

Effettuato il turno di riposo, la squadra Under 14 allenata da Andrea Pagliarani sabato ritorna in campo a Bordonchio (ore 15) affrontando il Bellaria in una sfida che si annuncia assai interessante.



ATTIVITA’ DI BASE

Ottimo inizio di campionato per le categorie di base del Garden. Sono scese in campo due squadre Esordienti e quattro squadre Pulcini che opposte ai pari età di Riccione - Delfini - Falciano e Rimini United - hanno dimostrato di aver ben recepito il lavoro svolto negli allenamenti fornendo ottime prove sul piano tecnico. Da sottolineare la grande partecipazione con oltre 90 ragazzi impegnati sui vari campi nell' esordio stagionale.



TERZA CATEGORIA

Nella terza giornata del campionato di Terza categoria il Garden piega il Mulazzano 2-0 al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre. A segno al 15’ del primo tempo Benincasa e al 35’ Ortibaldi (era all’esordio). Il Garden è al secondo posto in classifica con 7 punti alla pari della Montefiorese a due lunghezze dalla leader Gemmano (9 punti). Prossimo turno sabato (15,30) a Torre Pedrera.