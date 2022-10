'Io non rischio' a Morciano una giornata con la Protezione Civile

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:09 - 11 Ottobre 2022

Il G.I.V. - Gruppo Intercomunale dei volontari di Protezione Civile della Valconca aderisce alla Giornata Nazionale "Io non rischio" promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, attraverso un'iniziativa in programma domenica 16 ottobre dalle 10 alle 18 presso il padiglione fieristico di Morciano di Romagna (via XXV Luglio).

Sarà l’occasione per ammirare da vicino i mezzi e le attrezzature disponibili per le emergenze e approfondire il loro utilizzo, conoscere le attività del “Nucleo Cinofili” utilizzati per la ricerca di persone scomparse in attività sinergiche con i droni, ed avere tante utili informazioni.

Sarà presente anche la Polizia Locale dell’Unione Valconca , con cui il G.I.V. opera in sinergia in occasioni di calamità, con un veicolo di emergenza e pronto intervento. Saranno inoltre in mostra le nuove apparecchiature acquisite, dal misuratore di velocità telelaser all'apparecchio di controllo del tasso etilometrico fino al drone di sorveglianza.

Questi strumenti sono in ausilio delle attività di tutela della sicurezza e della mobilità dei cittadini di competenza del Corpo di Polizia Locale, nonché in coordinamento delle funzioni istituzionali afferenti alle attribuzioni di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza.