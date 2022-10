Riccione, volontari per il picchetto d'onore alla camera ardente: ecco come aderire

Attualità

Riccione

| 12:02 - 11 Ottobre 2022

Massimo Pironi.

L’amministrazione comunale sta organizzando la camera ardente al Playhall di via Carpi, 24 in memoria dei caduti nell’incidente di venerdì pomeriggio lungo l’autostrada A4.

Dopo l’arrivo delle salme da San Donà di Piave nella tarda mattinata di domani, mercoledì 12 ottobre, alle 15 verrà aperta la camera ardente. Sarà possibile fare visita alle vittime della tragedia fino alle 22 e nella giornata successiva, giovedì 13 ottobre, dalle 7 alle 13.



Turni da quindici minuti

L’amministrazione comunale sta organizzando il picchetto d’onore per l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa del Centro 21 Romina Bannini e i cinque ragazzi ospiti del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.



I partecipanti al picchetto d’onore - che saranno organizzati in turni da quindici minuti ciascuno - possono comunicare la propria adesione e disponibilità di orario al numero di telefono 0541608404.



I funerali si svolgeranno giovedì 13 ottobre alle 14,30 allo stadio comunale Italo Nicoletti in via Forlimpopoli.