Rimini, una graphic novel per le scuole per ricordare il Generale Dalla Chiesa

| 11:53 - 11 Ottobre 2022

Il dirigente del Liceo Serpieri di Rimini e il Comandante della stazione Carabinieri di Viserba.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa e la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, nell’ambito delle plurime iniziative connesse alla commemorazione del 40° anniversario della morte del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha realizzato una “graphic novel” “Le stelle di Dora“, che ripercorre la vita familiare e lavorativa dell’Alto Ufficiale e che è stata distribuita gratuitamente nei giorni scorsi alle Scuole Secondarie di Secondo Grado.

L’opera, realizzata in forma di romanzo illustrato ed a cura dei video maker Matteo Demonte e Ciaj Rocchi, ha lo scopo di sostenere la memoria del fedele servitore dello Stato, promuovendo la cultura della legalità, i valori dello spirito di sacrificio, del rispetto per le Istituzioni e del senso di responsabilità civile, attraverso un percorso a scorrevole narrazione e di efficace divulgazione, capace di coinvolgere anche i lettori più giovani, distanti cronologicamente dagli eventi in trattazione.

Nella pubblicazione, attraverso le lettere private che il Generale scrisse per tutta la vita alla prima moglie Dora (dai quali prende spunto il titolo dell’opera), sono riportati anche momenti di vita familiare che hanno valorizzato il suo aspetto umano e sentimentale, oltre a ricordarne il notorio vissuto professionale in una diversa forma di narrazione.

Il volume, presentato ufficialmente in Roma il 1° settembre, nel corso di una cerimonia svoltasi all’interno dell’Aula Magna della Scuola Ufficiali dei Carabinieri alla presenza delle figlie Simona e Rita, del Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, e dei maggiori vertici militari nazionali, sarà disponibile a pagamento nelle librerie ed in formato digitale sul web.