Cattolica, aggiornamento degli scrutatori e dei presidenti di seggio

Attualità

Cattolica

| 11:45 - 11 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

L'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali sono di vitale importanza per il funzionamento della nostra democrazia. Ad ogni elezione, decine di cittadini e cittadine danno la loro disponibilità per presiedere i seggi e partecipare alle operazioni di voto e scrutinio con grande professionalità e senso del dovere.



Per diventare presidenti di ufficio elettorale di sezione (i cosiddetti "presidenti di seggio") oppure scrutatori e scrutatrici è necessario iscriversi ad un apposito albo, istituito presso il proprio Comune di residenza.



A partire dallo scorso 1° ottobre 2022 tutti i cittadini e le cittadine residenti a Cattolica che abbiano compiuto 18 anni, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che godano dei diritti politici possono presentare la domanda di inserimento nell'Albo comunale dei Presidenti di Seggio Elettorale (entro il 31 ottobre 2022) e nell'Albo degli Scrutatori e Scrutatrici (entro il 30 novembre 2022).



La domanda deve essere consegnata all'Ufficio protocollo del Comune di Cattolica. Il Comune è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.



- Modulo per albo dei presidenti di seggio

- Modulo per albo degli scrutatori



Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio e di scrutatore coloro che abbiano superato il settantesimo anno di età; i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli uffici sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



Una volta iscritti all'albo, i presidenti di seggio verranno nominati dalla Corte d'appello entro il 30º giorno antecedente la data delle votazioni mentre gli scrutatori iscritti all'albo potranno comunicare la propria disponibilità al Comune e venire di seguito nominati fra il 25º e il 20º giorno antecedente la data delle votazioni.



Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio elettorale al numero 0541.966547 oppure l'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) al numero 0541.966551.