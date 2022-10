Dalle fiere alla festa del Patrono, ecco cosa fare a Rimini

Eventi

Fiera di Rimini vista dall'alto.

Torna a Rimini dal 12 ottobre al 14 ottobre TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell'Accoglienza, e SUN Beach&Outdoor Style - il Salone B2B di riferimento per il mondo dell'outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi. Quest'anno, la città di Rimini si presenta al TTG attraverso lo stand di Visit Rimini, ponendo l'accento su tutto quello che si può fare in questi 365 giorni, ovvero presentando gli eventi e le esperienze che fanno di Rimini una destinazione tutto l'anno, con particolare attenzione allo scenario culturale, oggetto di una specifica campagna. A completare l'offerta la Fiera di Rimini ospita anche IBE - International Bus Expo, la principale fiera dedicata al mondo dell'autobus e del trasporto pubblico locale e Superfaces, il marketplace B2B dedicato ai materiali innovativi per l'interior, il design e l'architettura.







E ancora tanti gli appuntamenti della settimana in cui Rimini festeggia il suo Santo Patrono, San Gaudenzo e la festa del Borgo Sant'Andrea che ritorna dopo una pausa durata quattro anni, celebrando la sua decima edizione dal titolo 'L'arte, le storie e i buoni sapori'.







Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Part – Palazzi dell'Arte Rimini, Domus del Chirurgo e Teatro Galli. Tra i variegati percorsi in città, nell'ambito dei City Tour di VisitRimini domenica 16 ottobre si può partecipare alla visita ad Ariminum (ore 10.30), alla scoperta dell'antica città romana partendo dal Visitor Centre oppure si può scoprire il gioiello del Rinascimento, il Tempio Malatestiano, custode di opere di artisti di chiara fama, quali Giotto, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Agostino di Duccio e Matteo de' Pasti, non che di uno splendido reliquiario di San Gaudenzo, patrono della città', accompagnati dalla storica dell'arte Michela Cesarini (sabato 15 ottobre ore 15.30). Non mancano le opportunità di scoprire la città anche per bambini, in particolare il sabato pomeriggio, Cristian Savioli accompagna le famiglie alla scoperta dei monumenti e dei luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima. E ancora si può approfittare di percorsi nella natura con i Sentieri Interiori, percorsi esperienziali psico-fisici svolti in gruppo sul colle di Covignano (attività riprogrammata per domenica 16 ottobre).





martedì 11 ottobre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Fellini Open

Roma di Federico Fellini



Doppio appuntamento al Fulgor con "Roma" di Federico Fellini, a 50 anni dalla sua prima uscita in sala. Il Fellini Museum dedica al capolavoro di Fellini due appuntamenti (uno pomeridiano e uno serale), entrambi a ingresso libero.



Si comincia alle ore 17.30 con una conversazione a più voci, ciascuna delle quali avvicinerà il film secondo una particolare inclinazione: Elena Stancanelli (scrittrice) muoverà dal tema del desiderio e della raffigurazione della mascolinità, Marco Bertozzi (docente IUAV di Venezia) assumerà come chiave di lettura la componente riflessiva e metacinematografica del film, mentre Andrea Minuz (docente Università La Sapienza di Roma) e Roy Menarini (docente Università di Bologna) si concentreranno rispettivamente sulla mescolanza di immaginario e cronaca e sulla modernità di questa opera, da molti ritenuta tra le più anarchiche, innovative e plastiche della produzione felliniana.



Sulla sua costruzione e articolazione temporale interverrà da remoto Marina Vargau (docente Università di Montreal) mentre a condurre l'incontro e a raccordare i diversi contributi penserà Laura Delli Colli (giornalista).



Alle ore 21 toccherà al film "Roma", la cui proiezione sarà preceduta da una premessa di Andrea Minuz (Cinema Fulgor, Sala Giulietta, ingresso libero).



Il doppio appuntamento rientra nel programma autunnale di "Fellini Open", il cartellone di iniziative che prosegue per raccontare con immagini e parole il cinema del regista italiano più celebrato nel mondo. Un programma articolato, che si svolge nelle sedi del Cinema Fulgor e del Palazzo del Fulgor, capace di coinvolgere differenti partner istituzionali e culturali, il tutto all'insegna del grande cinema. Una iniziativa che accompagna e valorizza il percorso espositivo di FM – Fellini Museum. Ingresso libero







mercoledì 12 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Les Incas du Pérou



Opera-video con il gruppo teatrale Anagoor



Un nuovo progetto produttivo che individua un inedito punto di incontro tra la musica, il teatro di ricerca e il cinema. Il gruppo teatrale Anagoor - Leone d'Argento alla Biennale di Venezia - si confronta con una drammaturgia musicale barocca - Les Incas du Pérou - dove i temi dell'amore e della guerra si fondono con quelli dello scontro drammatico di culture diverse.



Il ballet-héroique Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau fu riconosciuto fin dal debutto a Parigi nel 1735 come un capolavoro, un'opera scandita in un prologo e quattro entrées, ciascuna immaginata come episodio autonomo con cui riproporre il tema dell'amore e della guerra ambientato in scenari sempre diversi – Turchia, Perù, Persia e Nord-America – e con uno sguardo critico nei confronti delle sopraffazioni perpetrate dagli Europei sulle popolazioni del Nuovo Mondo.



L'episodio peruviano è al centro della nuova produzione della Sagra Musicale Malatestiana che per la parte musicale conta sulle voci di Elisabeth Breuer, Nicholas Scott, Renato Dolcini, del Coro universitario del Collegio Ghislieri di Pavia, della Filarmonica Arturo Toscanini e della direzione di Giulio Prandi.



Ad Anagoor la sfida di dare forma ad un'opera-video che è accompagnata dall'esecuzione delle musiche dal vivo. Le riprese confluiscono infine in un film reso possibile grazie alla collaborazione della casa di produzione cinematografica Kublai Film, con cui la Sagra Musicale Malatestiana da anni persegue un innovativo percorso premiato finora da importanti riconoscimenti riscossi ai Festival di Cinema d'arte internazionali.



Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre 2022



Rimini Fiera, via Emilia 155

TTG Travel Experience - La Fiera Internazionale B2B del Turismo



in contemporanea con SIA Guest e SUN



TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo.



È l'unica fiera in Italia totalmente b2b che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell'Accoglienza, e SUN Beach&Outdoor Style - il Salone B2B di riferimento per il mondo dell'outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.



Unbound è la parola chiave di questa edizione, che riassume la strategia contemporanea dell'industry del viaggio e dell'ospitalità: il turismo vuole svincolarsi dalle restrizioni, da stereotipi di mercato, dalle convenzioni, per aprirsi all'inatteso.



Orario: mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre dalle 10 alle 18; venerdì 14 ottobre dalle 10 alle 17



Ingresso riservato agli operatori del settore



Info: 0541 744555 helpdesk.rn@iegexpo.it







da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre 2022



Fiera di Rimini, Ingresso Est

IBE - International Bus Expo



La principale fiera dell'area del Mediterraneo e del Sud Europa dedicata al mondo dell'autobus e del trasporto pubblico locale, si arricchisce di una sezione dedicata al trasporto collettivo di persone e si trasforma da fiera di prodotto, a piattaforma di servizi per il cittadino, sempre più cliente e meno utente, fulcro della nuova mobilità interconnessa pubblica e privata.



In una società che cambia ed evolve continuamente, l'edizione 2022 di IBE Intermobility and Bus Expo si apre al tema della mobilità collettiva integrata, innovativa e sostenibile: dall'urban mobility ai viaggi a lunga percorrenza; dai piccoli mezzi di trasporto collettivo turistici e TPL, al noleggio con conducente, al bus sharing e a ferro-metro tranvie leggere.



Un luogo di incontro e dibattito per interpretare il presente e decodificare i segnali che arrivano dai mercati, determinanti per le scelte delle nuove catene del valore nel comparto.



IBE è organizzata da Italian Exhibition Group, in collaborazione con le associazioni di settore e i più importanti ministeri di riferimento.



Orario: mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre: 9.00 - 18.00; venerdì 14 ottobre: 9.00 - 17.00



Info: 0541 744 555 helpdesk.rn@iegexpo.it







da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre 2022



Fiera di Rimini, ingresso EST

Superfaces: Living in a materials world



E' il marketplace B2B dedicato ai materiali innovativi per l'interior, il design e l'architettura.



A Superfaces tradizione e innovazione si concretizzano attraverso la creatività, con materiali e soluzioni all'avanguardia per rivestimenti, pannelli e pavimentazioni. Un appuntamento unico per scoprire i nuovi orizzonti dell'architettura e dell'interior design, oltre a sviluppare business con i professionisti del settore.



Orario: mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre dalle 10.00 alle 18.00; venerdì 14 ottobre dalle 10.00 alle 17.00. Info: www.superfaces.it







13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica



Dieci appuntamenti in calendario con "Parole per la musica", gli incontri rivolti all'approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori, come Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto Curi.

Appuntamento il 13 ottobre, ore 21 con Giulia Vannoni che presenta Don Giovanni tra mito e tradizione interpretativa.

Domenica 16 ottobre, ore 17 è la volta di Alberto Batisti per un incontro su: Il cammino della gioia. Schiller, Beethoven e la Nona Sinfonia.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: sagramalatestiana@comune.rimini.it







sabato 15 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Mariangela Vacatello



Musica da Camera al Teatro Galli



Tra Chopin e Skrjabin si snoda il recital di Mariangela Vacatello, pianista di spiccata sensibilità che accanto alle due sonate del compositore russo e alla scelta di Ballate e Notturni di Chopin, propone anche il celebre ciclo Kreisleriana di Robert Schumann, a suggellare un recital carico di suggestioni romantiche.



Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







martedì 18 ottobre 2022



Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Doric String Quartet



Musica da Camera al Teatro Galli



Appuntamento con i quattro archi e le pagine di Haydn e Beethoven per il concerto dell'eclettico Doric String Quartet, nato dalla fusione fra musicisti di formazione e provenienza diverse, che hanno maturato una straordinaria intesa nell'affrontare il repertorio destinato all'ensemble per eccellenza della musica da camera.



Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it







venerdì 14 ottobre 2022



Piazza Cavour - Rimini centro storico

Tombola di San Gaudenzo



65° edizione



In occasione della festa del Santo Patrono, torna la consueta Tombola di San Gaudenzo che raccoglie la cittadinanza in Piazza Cavour per un momento di festa e di beneficenza. Il ricavato della vendita delle cartelle per la tombola sarà, infatti, devoluto per un progetto benefico della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Rimini.



La festa è animata dai concerti della Banda Città di Rimini.



Per tutto il pomeriggio sono presenti in piazza Cavour, le attività di Croce Rossa e animazione per bambini.



Orario: dalle 14.30. Estrazione cartelle ore 16.15





da venerdì 14 a domenica 16 ottobre 2022



Borgo sant'Andrea - Rimini centro storico

Festa del Borgo Sant'Andrea



L'arte, le storie e i buoni sapori



In occasione della Festa di San Gaudenzo, Patrono della Città di Rimini, il Borgo Sant'Andrea ospita la X edizione della festa del Borgo, che quest'anno ha come tema 'L'arte, le storie e i buoni sapori'. Dopo alcuni anni di pausa, la festa sarà realizzata nuovamente dalle Acli provinciali di Rimini, in continuità con il lavoro svolto da Quei dé Borg ad S. Andrea, associazione recentemente disciolta.



Questa decima edizione darà ampio spazio alla gastronomia e al gusto con bancarelle e stand gastronomici in zone dedicate ai buoni sapori e alle specialità romagnole. Non mancheranno il tradizionale mercatino, gli spettacoli, il divertimento per i più piccoli, e tante iniziative dedicate alla cultura, al sociale e all'ambiente. Tra gli incontri culturali due conferenze dello storico dell'arte Alessandro Giovanardi: una sulle opere del pittore e monaco riminese del Settecento Nicola Levoli (sabato 15 ottobre, ore 17) e l'altra su San Gaudenzo nell'arte (venerdì 14 ore 17). De "Il cibo sacro" parleranno don Marco Casadei e Auro Panzetta (rispettivamente direttore e docente dell'Istituto di Scienze Religiose "Marvelli" di Rimini) nel terzo incontro culturale previsto per domenica 16 (ore 16). Tutti gli incontri si terranno all'interno della Parrocchia di San Gaudenzo, dove domenica 16 ottobre alle ore 17.45 si terrà anche la tavola rotonda dedicata a "Giovani e lavoro", dove le Acli di Rimini presentano il risultato di un'indagine curata dal sociologo Primo Silvestri.



Ingresso libero Per info: Acli 0541.784193, www.borgosantandrea.net





Tutti i martedì d'autunno 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

ultimo appuntamento di settembre al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.

11 ottobre: Fellini Satyricon, di Federico Fellini (Italia 1969, 129')



18 ottobre: Block Notes di un Regista, di Federico Fellini (Italia 1969, 51')

25 ottobre: Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio (Italia 2019, 81')



Ore 16.00. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 Semplify AVAS has detected a possible fraud attempt from "eur02.safelinks.protection.outlook.com" claiming to be www.fellinimuseum.it







martedì 11 ottobre 2022

Palacongressi di Rimini, via della Fiera 23



Hospitality Day

Un'intera giornata dedicate all'ospitalità, per scoprire le ultime tendenze del settore, con esperti e aziende tra le più innovative e testimonial internazionali dell'hotellerie e della ristorazione. Hospitality Day 2022 ospiterà le premiazioni degli Hospitality Social Awards. In contemporanea si svolgerà ITHIC – Italian Hospitality Investment Conference.



Info: www.hospitalityday.it







11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ottobre; 2 novembre 2022



Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna FICE 'Riusciranno i nostri eroi 2022'

Rassegna dedicata al cinema italiano con proiezione dei film Enea e Miranda - In viaggio - Margini - Giulia, una selvaggia voglia di libertà - Quel che conta è il pensiero - ed incontri con gli autori.



- Martedì 11 ottobre ore 21:00 è la volta del documentario IN VIAGGIO, di Gianfranco Rosi, con Jorge Mario Bergoglio. Le missioni del Pontefice fra immagini ufficiali e filmati d'archivio, alcuni frammenti dei suoi film e riprese effettuate per l'occasione. Presentato al Festival Venezia 2022, fuori concorso.



- da giovedì 13 a domenica 16 ottobre (13 e 14 ottobre ore 21; 15 e 16 ottobre ore 17 e 21) verrà proiettato MARGINI, di Niccolò Falsetti, una commedia italiana tutta da ridere ma con il sapore amaro della realtà. Presentato alla Settimana della Critica – Venezia 2022



-Martedì 18 ottobre – ore 21:00 e mercoledì 19 ottobre – ore 17:00 e ore 21:00, verrà proiettato il film GIULIA – una selvaggia voglia di libertà, di Ciro De Caro.



- Ultimo appuntamento della rassegna, mercoledì 2 novembre – ore 17:00 e ore 21:00, con QUEL CHE CONTA È IL PENSIERO, di Luca Zambianchi.



A pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







12, 28 ottobre 2022



Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico



Storie di queste parti



Ritornano gli incontri con gli autori e i laboratori per piccoli lettori. Sei gli appuntamenti tra settembre e ottobre rivolti a bambini e ragazzi, organizzata dalla Biblioteca Gambalunga sezione ragazzi in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini.



Le letture sono a cura dei lettori volontari.



Al termine di ogni incontro segue firma copie e sarà possibile prenotare la copia disegnata dagli illustratori alla Libreria Viale dei Ciliegi 17.

Mercoledì 12 ottobre Erica Angelini e Elena Savini presentano 'Sigismondo e gli influssi della luna: un viaggio fantastico nella cappella dei pianeti', ed. Maggioli, e alla Corte della Biblioteca (in caso di maltempo Sala Holden) si tiene un laboratorio per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. Ore 16.30. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria



Info: 0541 25357 (Libreria Viale dei Ciliegi 17) biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it







mercoledì 12 ottobre 2022



Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Opera live al Cinema: Aida



In diretta dalla Royal Opera House di Londra è in programma 'Aida', Opera lirica in quattro atti, con musica di Giuseppe Verdi. In questa nuova produzione, il regista Robert Carsen colloca il dramma politico su larga scala di Verdi all'interno di un mondo contemporaneo, inquadrando le sue lotte di potere e le gelosie tossiche nell'apparato di uno stato moderno e totalitario.



Antonio Pappano dirige la gloriosa e monumentale partitura di Verdi.



I biglietti sono disponibili qui



Ore 19.45 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it







14 e 23 ottobre, 20 novembre 2022



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro



Mostra mercato dell'artigianato handmade: appuntamento con arte, creatività, design.



Una domenica al mese e in occasione della Festa del Patrono, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.



Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: 340 3031200 artigianialcentro@gmail.com







Fino a dicembre 2022



Cinema Astoria, via Euterpe – Rimini

Ritorno all'Astoria



Un calendario ricco di iniziative per i ritrovati spazi dell'ex cinema Astoria: dalla scuola di fumetto agli spettacoli di jazz, dagli stage di recitazione, doppiaggio, ai corsi di restauro e pittura, le mostre, le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori e i gruppi culturali. Un evento al giorno grazie al contributo di una ventina di associazioni e di cittadini e studenti che hanno partecipato alla prima fase partecipativa del progetto "Ritorno all'Astoria".



L'obiettivo è quello di trasformare l'ex cinema Astoria, anche dopo il 31 dicembre, in un hub culturale di comunità, uno spazio in grado di coniugare l'uso performativo e di pubblico spettacolo (teatro, danza, concertistica), la formazione (residenze, laboratori, seminari) e la partecipazione (sale civiche, spazi ad uso delle vicine scuole e centri giovani), attraverso un percorso di rigenerazione urbana a servizio di tutti.



In ottobre sono previsti corsi di improvvisazione teatrale, di tango, arte, e ancora musica, laboratori e incontri. Sabato 15 ottobre si terrà il Concerto 'Il Jazz Club che vorrei'



in occasione della giornata nazionale dei Jazz Club Italiani, a cura di Rimini Jazz Club.



Ore 21 Info e prenotazioni: 340 2855173



Info: astoria@ilpalloncinorosso.it







ogni martedì fino al 10 gennaio 2023



Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini



Campagna Amica: Mercato degli agricoltori



Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni



L'attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad origine garantita.



Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: +39.0541 742363 rimini@coldiretti.it







ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022



Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell'SGR



Mostra e vendita di prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana con l'opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0. favorendo lo sviluppo dell'economia agricola locale in un'ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell'ambiente.



Orario: dalle 7.30 alle 13.30. Info: 0541 303241 (SGR)







Tutti i venerdì



Parcheggio Tiberio, via Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori



Il tradizionale appuntamento per fare la spesa "in campagna" ma nel cuore della città con i produttori agricoli locali. L'offerta degli agricoltori locali è un'occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell'anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità 'vicino a casa'.



Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.



Orario: dalle 7.00 alle 13.00 Info: rimini@coldiretti.it





Tutti gli eventi su www.riminiturismo.it