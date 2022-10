Rimini, festa del Borgo Sant'Andrea: tutte le limitazioni al traffico

Attualità

Rimini

| 11:27 - 11 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

In occasione della decima edizione della festa del Borgo Sant'Andrea, che avrà luogo nel periodo dal 14 al 16 ottobre 2022, alcune aree del borgo cittadino saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare e nelle vie incluse sarà disposto il divieto di sosta con rimozione. In particolare, la regolamentazione della circolazione veicolare prevede:

il divieto di sosta con rimozione coatta e la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, nel periodo dalle ore 06.00 di venerdì 14 ottobre alle ore 06.00 del lunedì 17 ottobre, nelle seguenti vie:



– Piazza Mazzini, tratto a monte delle vie Circonvallazione Occidentale e Meridionale;



– Montefeltro, da Piazza Mazzini a Via Lavatoio;



– Delle fosse, intera via;



– Saffi, intera via;



– Cignani, intera via;



– Del cardellino, nel tratto dalla via del Piviere alla via dell'Usignolo;



– Dell'usignolo, intera via;



– Dell'ospizio, intera via;



– Melozzo da Forlì, da Via Saffi a Via Veronese;



– Monte Titano, da Via Saffi a Via Bramante;



– Covignano, da Via dell'Allodola alla Via Saffi;



– Dei Carracci, intera via;



– Palmezzano, intera via;



– Veronese, da Via Melozzo da Forlì a Via Palmezzano







Come da specifica ordinanza, la zona sarà delimitata da transennature e il transito sarà consentito solo ai mezzi autorizzati e ai residenti.

Per i soli veicoli autorizzati si fa inoltre presente che alcune vie potrebbero essere interessate da una viabilità temporaneamente modificata come da segnaletica posizionata.

In particolare, limitatamente alla via Monte Titano (tratto dalla via Bramante alle vie Covignano/Saffi) è consentito il transito in entrambi i sensi di marcia sempre e solo per i veicoli autorizzati, che dovranno transitare lungo la stessa con mantenimento di transito alternato a vista.



Già dalle ore 14.00 di giovedì 13 ottobre e fino alle ore 14.00 di lunedì 17 ottobre è disposta inoltre la chiusura totale temporanea al traffico veicolare delle aree di parcheggio poste sul lato monte e lato mare di via Melozzo da Forlì, in prossimità della via Palmezzano, della via Cignani e in avvicinamento all'intersezione con la via Saffi.