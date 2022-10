San Marino, riapre il Cinema Concordia dopo i problemi tecnici

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:19 - 11 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Riprende finalmente, dopo un periodo di chiusura per problemi tecnici, la Stagione cinematografica di San Marino Cinema con una settimana densa di proiezioni.

Novità, classici restaurati, l’omaggio a Pier Paolo Pasolini e l’attesissima Grande Arte al Cinema

Si parte giovedì 13 ottobre con l’ultimo film di un’icona hollywoodiana, Brad Pitt protagonista dell’action movie Bullet Train, attualmente ai vertici degli incassi.

Lunedì 17 ottobre torna “Il cinema ritrovato”, capolavori restaurati dalla Cineteca di Bologna con Videodrome di David Cronenberg , considerato “manifesto” del cinema di Cronenberg: un film paradigmatico, pluristratificato e scioccante. Sconvolgente come un’allucinazione, lucido e denso come un saggio teorico sul mondo mass-mediale in cui ci è dato di vivere

Martedì 18 ottobre un atteso ritorno: La grande arte al Cinema con (in doppia proiezione ore 17.30 e ore 21.00) Tiziano. L'impero del colore, film diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato, è un documentario incentrato su uno degli artisti italiani del Cinquecento, ricordato come "il più eccellente di quanti hanno dipinto". Capace di dominare il suo tempo, Tiziano con i suoi colori ha lasciato impresso nella storia non solo le sue opere, ma anche il suo motto: "l'arte è più potente della natura".

Mercoledì 19 ottobre, Pasolini 100, la rassegna della prestigiosa Cineteca di Bologna dedicata a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita. In proiezione Il Decameron, dove il regista mette in scena 7 novelle tratte dal Decamerone (1349-53) di G. Boccaccio , appartenente alla cosiddetta “trilogia della vita.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00