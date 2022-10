Rimini, al cinema Tiberio l'Aida in diretta da Londra

Eventi

Rimini

| 11:08 - 11 Ottobre 2022

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 12 ottobre alle ore 19.45 in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma l'opera Aida di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni. L'opera vede sul podio il direttore Antonio Pappano, con la regia di Robert Carsen e i cantanti Elena Stikhina, Francesco Meli e Agnieszka Rehlis nei ruoli principali. La principessa Aida è stata rapita: un prezioso premio in una guerra tra Egitto ed Etiopia. Nel frattempo, l'ambizioso soldato Radames lotta con i suoi sentimenti per lei. Man mano che si avvicinano, ognuno deve fare una scelta agonizzante tra la lealtà verso la propria casa e l'amore reciproco.



L'opera ha debuttato per la prima volta al Cairo nel 1871 e ora detiene un posto centrale nel corpus operistico mondiale. È stata messa in scena più di 500 volte a Covent Garden e, con la sua grandiosa marcia trionfale Gloria all'Egitto, è quasi sempre descritta come epica – un lavoro monumentale sia per il suo prestigio che per la partitura.

La nuova produzione di Carsen colloca il dramma politico su vasta scala composto da Verdi in un contesto contemporaneo, enfatizzando lo strappo tra il dovere pubblico e la passione privata, e rappresentando le lotte di potere della storia sullo sfondo di uno stato moderno e totalitario. Mettendo insieme uno stupefacente team creativo che annovera la pluripremiata costumista Annemarie Woods e la scenografa Miriam Buether, nominata all'Olivier Award, quest'opera è una delle produzioni più attese della Stagione 2022/23 della Royal Opera House.