Montefeltro Dog Trail prima edizione, a Villagrande un weekend dog-friendly

Eventi

Montecopiolo

| 11:03 - 11 Ottobre 2022

Dog Trail.

Cerbero Team – Racing Dogs asd, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Villagrande di Montecopiolo, organizza la prima edizione della Montefeltro Dog Trail, gara di dog-trail all’interno del suggestivo Parco del Montone.

La corsa, prevista per domenica 16 ottobre alle ore 9.30, è inserita in un ricco programma di eventi collaterali, per un weekend completamente dog-friendly.



La Montefeltro Dog Trail è una gara competitiva di dog-trail.

Il dog-trail è una disciplina in cui uomo e cane corrono insieme, legati da attrezzatura apposita (imbrago, linea e cintura). Insieme affrontano percorsi off-road di distanza variabile e con dislivelli importanti, ma privi di difficoltà alpinistiche.



Così sarà per la Montefeltro Dog Trail, dove i binomi in gara si cimenteranno su percorso di 9 km e 450 mt di dislivello all’interno del Parco del Montone, sul versante romagnolo del Monte Carpegna. Single-track e saliscendi su sentieri, per un trail davvero emozionante.

Durante la gara la salute del cane è sempre al primo posto e infatti il regolamento tutela le condizioni dell’animale con la presenza di un veterinario.



Per iscriversi, bisogna compilare entro il 12 ottobre il form dedicato sull'evento Facebook e inviare la ricevuta di pagamento (25 euro) alla mail cerberoteam@gmail.com. L'iscrizione include il pacco gara e un buono pasta party (primo e piadina romagnola) presso gli stand della Pro Loco.



Per partecipare è obbligatorio avere il certificato medico agonistico e il libretto del cane in regola con i vaccini e rispettare il regolamento di gara per quanto concerne il rispetto dei materiali obbligatori e l’età minima del cane.





Oltre alla gara competitiva, lo stesso giorno è previsto anche un trekking con due percorsi a scelta (uno lungo sul percorso della gara competitiva e uno più corto di 4 km) aperto a tutti, con partenza dalla piazza del paese alle 9.40, al costo di 5 euro (solo trekking) o 10 (trekking+pasta party).





Durante il weekend ci saranno altri eventi collaterali, il sabato è previsto un dog-trekking di 8 km e 450 mt di dislivello sul monte Carpegna (ritrovo ore 10 al parcheggio degli impianti sciistici Eremo Monte Carpegna) e una sessione di formazione sul canicross e dogtrail con un tecnico canicross CSEN al pomeriggio, alle ore 14.30. I due eventi sono gratuiti, previa prenotazione alla mail cerberoteam@gmail.com entro il venerdì.