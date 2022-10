Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono i Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 10:44 - 11 Ottobre 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Una vittoria e due sconfitte per 3-2 per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara. A riposo i Giovanissimi 2008 di scena domenica prossima in trasferta contro il New Academy alle ore 10,30.



JUNIORES

Gabicce Gradara – Forsempronese 2-3



Buona prova dei ragazzi di Gaudenzi beffati solo sul filo di lana dopo la rimonta dallo 0-2 al 2-2. L'inizio di partita è a favore dei padroni di casa che dopo pochi minuti si rendono pericolosi con Finotti e Gaggi.

Al primo affondo la Forsempronese passa in vantaggio con Ferri (0-1). Pochi minuti dopo, gli ospiti cercano il raddoppio con Belpassi ma Francolini respinge in angolo. La Forsempronese preme e colpisce due volte la traversa con Caroni e Belpassi. Nei minuti finali del primo tempo, il Gabicce Gradara risponde con Gaggi che manda alto e con Fuzzi che da solo davanti al portiere si fa parare la conclusione.

Nel secondo tempo, i locali cercano subito il pareggio con Finotti che sbaglia di poco. La Forsempronese si fa pericolosa, ma trova un gran Francolini che devia in angolo una palla destinata in rete. Al 55' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Belpassi si impossessa della palla e con un diagonale trafigge il portiere locale: 0 - 2.

Il Gabicce Gradara non ci sta e si spinge in avanti. Il subentrato Cecchini tenta di accorciare con una sforbiciata. Al 66' Petese da solo davanti al portiere colpisce la traversa. L'azione prosegue e la Forsempronese commette fallo da rigore. Dal dischetto Finotti calcia sul palo, la palla finisce di nuovo sui piedi dell' attaccante che realizza: 1-2.

La squadra ospite tenta nuovamente di allungare ma è ancora Francolini che in due occasioni respinge gli attacchi.

Nel finale succede di tutto. Il Gabicce Gradara agguanta il meritato pareggio all'89' con una punizione battuta magistralmente da Finotti con palla nel sette: 2-2. La partita sembra terminata e invece al 91' su un capovolgimento di fronte gli ospiti realizzano il gol vittoria con Gori: 2-3

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in trasferta domenica 16 alle ore 16 contro il Fermignano.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani (1' s.t.Mancini), Della Chiara, Semprini (1' s.t. Franca ), Moutatahhir (20' s.t. Caico), Bacchini, Fuzzi, Morini (1' s.t. Cecchini) Finotti, Petese, Gaggi (80' s.t. Battistelli). A disp. Borselli, Giunchi, All. Gaudenzi.







ALLIEVI



Villa San Martino – Gabicce Gradara 3-2



Trasferta sfortunata contro il Villa San Martino per la squadra di mister Iachini che ha un buon impatto sul match: al 6’ Sarli in contropiede davanti al portiere manda a lato; all’11’ Mboup si fa parare il tiro a tu per tu con l'estremo difensore; infine al 12' dopo alcuni rimpalli in area Magi Samuele il tiro a botta sicura di Magi Samuele viene deviato in calcio d'angolo da un difensore. Al 14' punizione per la squadra di casa che Borselli neutralizza e al 20' dopo le arriva il vantaggio del Villa San Martino: 1-0.

Nella ripresa al 21' raddoppio della squadra di casa: 2-0. Al 29' cross dalla destra di Magi Filippo e a centro area Della Costanza anticipa il portiere e accorcia le distanze: 2-1; al 32' il Villa San Martino allunga ancora (3-1); il Gabicce Gradara non ci sta e al 38' su tiro insidioso da fuori area di Boccalini il portiere respinge e sulla ribattuta Magi Filippo realizza il 3-2. Negli ultimi minuti Il Gabicce Gradara prova a raggiungere il pareggio ma senza impensierire più di tanto la squadra di casa.



Prossima partita domenica 16 alle ore 11 al Magi contro il New Academy



GABICCE GRADARA: Borselli (38'st.Ricci), Buccino (10'st. Boccalini), Del Bene (41'st. Bastianelli), Gaudenzi, Rossi (35'st. Pontellini), Pataracchia, Mboup, Magi Filippo, Bergamini, Magi Samuele (37'pt. Farroni), Sarli (17'st. Della Costanza). All. Iachini







GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Gabicce Gradara (Cadetti) - Delfino Fano 10-2



GABICCE GRADARA: Barbieri (60' Gaggi), Benedetti (45' Ricci E.), Andruccioli, Luzi, Buscaglia, Ballarini (60' Rossini), Foschi (36' Ferraj), Guidi, Mancini(55' Falcioni), Orazi (36' Terenzi), Fosca(60' Tucci ). All. Mendo-Baffioni.



Goleada della squadra Giovanissimi 2009 a segno nei due tempi con nove giocatori diversi: Mancini, Guidi, Fosca, Ballarini, Ferraj, Luzi, Gaggi, Rossini N., Falcioni Andruccioli.



Prossimo match Prossimo match domenica alle 15,30 ad Urbania.