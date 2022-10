Volley A2 femminile: Matteo Scotti nello staff Omag MT

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:26 - 11 Ottobre 2022

La OMAG-MT arricchisce il proprio staff con l’arrivo di un nuovo collaboratore. Si tratta di Matteo Scotti e sarà l’osservatore/selezionatore delle giovani promesse del volley. «Mi fa un immenso piacere essere qui. – ha dichiarato Matteo – Conosco da tempo la società e il presidente. Per anni ci siamo affrontati sul campo come avversari ed è sempre corsa tra noi profonda stima e simpatia. Da un po’ di tempo ci “giriamo intorno” e ora finalmente ci ritroviamo insieme".



Matteo attualmente ricopre il ruolo di dirigente sportivo per il Volley Dubai, polisportiva degli Emirati che raccoglie altre cinque discipline assieme alla pallavolo.



Matteo Scotti, cremasco classe 1980, ha sviluppato fin da subito una forte passione per il volley intraprendendo un percorso professionale che lo ha portato a svolgere con efficacia e serietà i ruoli di team manager e direttore sportivo di sia in Italia che all’estero. Per citarne alcuni, è stato coordinatore del settore giovanile della Lardini Filottrano, direttore sportivo della Hermaea di Olbia e team Manager della Picco Lecco. Consapevole del ruolo chiave che hanno i settori giovanili per le società, si è specializzato in questo ambito attraverso un’assidua partecipazione a diversi e prestigiosi camp estivi. A Matteo va un grosso in bocca al lupo per il lavoro che andrà a svolgere per conto del presidente Manconi.