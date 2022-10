Cattolica, infastidisce i clienti al bar e insulta i Carabinieri: arrestata

Cronaca

Cattolica

| 10:16 - 11 Ottobre 2022

Ubriaca in un bar infastidisce i clienti e non si placa neanche all'arrivo dei Carabinieri. Intorno alle 2.30 della notte tra lunedì e martedì in centro a Cattolica i militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di una donna in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol. Secondo quanto ricostruito la donna era particolarmente su di giri e non si è rilassata neanche con l'arrivo delle forze dell'ordine. Ha infatti prima insultato e minacciato i Carabinieri, cercando di impedire di essere identificata. In un secondo tempo il suo atteggiamento è diventato pericoloso e violento ed è quindi stata bloccata e portata in caserma. Neanche durante il tragitto la donna ha smesso di insultare e minacciare i militari. E' stata arrestata per l'ipotesi d'accusa di resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Verrà processata per direttissima.