Droga, scontrini non emessi e contraffazione: Guardia di Finanza in azione

Cronaca

Rimini

| 09:15 - 11 Ottobre 2022

Controlli della Guardi di Finanza.

Circa 600 interventi per scontrini e ricevute fiscali e oltre 100 operatori economici multati. Duecento finanzieri in azione a Rimini durante l'estate appena trascorsa. E' il bilancio delle Fiamme Gialle sui controlli effettuati in provincia. Dal mese di luglio, quando è entrata in vigore la sanzione per i mancati pagamenti elettronici, i finanzieri hanno riscontrato 15 violazioni.



Oltre 200 i posti di controllo per il trasporto merci che hanno interessato 2000 persone e 1000 auto. Rilevate 50 infrazioni stradali, alcune con il ritiro della patente. I cani antidroga hanno permesso di scoprire 21 persone per detenzione illegale di circa un centinaio di dosi di hashish e marijuana. Oltre 30mila i prodotti contraffati sequestrati, due persone denunciate e 5 multate.



I finanzieri hanno anche scoperto 40 lavoratori in nero o irregolari, alcuni impiegati nel settore della ristorazione e ricettivo. Venti sono stati i datori di lavoro multati fino ad un massimo di 140 mila euro e segnalati all'Ispettorato del lavoro per la sospensione. Infine sono stati sequestrati oltre 20mila grammi di liquidi con nicotina ma privi dei contrassegni di legge. Nei guai 4 esercizi commerciali, multe per circa 10mila euro, una persona segnalata all'autorità giudiziaria, altre due all'Agenzia delle Dogane e Monopoli.