Arrestato e espulso spacciatore 18enne senza permesso di soggiorno

| 08:34 - 11 Ottobre 2022

Spacciava nel riminese ma è stato arrestato, condannato ed espulso. Questa la storia di un 18enne magrebino, pregiudicato, che sarà trasferito a Brindisi per essere imbarcato e rimandato in Marocco. Il provvedimento di espulsione è stato emesso a seguito della condanna ad un anno di reclusione senza beneficio della sospensione della pena, dal Tribunale di Rimini ed eseguito dalla Polizia di Stato. Il giovane, senza permesso di soggiorno, al terzo arresto è stato bloccato in viale Regina Margherita. Perquisito, nelle parti intime nascondeva un involucro con 14 grammi di fumo mentre, in tasca, aveva un secondo involucro con la stessa sostanza e altri 2 grammi di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi. Nel cellulare del 18enne, gli inquirenti hanno trovato diverse foto pubblicate sui profili social, dove si vede il giovane sdraiato su un divano con una distesa di bustine di cocaina appoggiate sul petto nudo e tre panetti di hashish da mezzo chilo nelle mani.