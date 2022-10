Cronaca

Riccione

| 07:54 - 11 Ottobre 2022

Parrocchia San Martino Riccione.

Sono entrati in chiesa forzando una porta, poi hanno rubato tutte le offerte e i soldi raccolti per beneficenza. E'successo domenica mattina alla canonica della chiesa di San Martino di Riccione. A darne notizia è lo stesso parroco don Alessio Alasia. In tasca i malviventi si sono messi in tasca circa 350 euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Riccione.