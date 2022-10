Basket C Silver, Dulca Angels: Omega senza scampo (124-87)

Sport

Rimini

| 17:13 - 10 Ottobre 2022

Il coach Massimo Bernardi.





Una giornata memorabile per gli Angels, dopo la presentazione in Piazza Ganganelli con la sfilata di tutti i MiniAngels, le squadre del Settore Giovanile e della prima squadra, al Pala SGR arriva una vittoria schiacciante per i Dulca Angels per 124-87 contro Omega. Il tutto impreziosito da un vero e proprio evento partita, dove i giochi di luce, la mascotte e il pubblico l’hanno reso un vero e proprio show.



La squadra di coach Bernardi, carica dalla presentazione in piazza e nel pre-partita non perde la concentrazione, parte molto bene. In attacco i ritmi sono alti, così come le percentuali al tiro. Qualche errore di lettura causa alcune palle perse che han fatto sì che Omega si tenesse attaccata alla partita. Al termine del primo quarto il tabellone del PalaSGR recita 27-21.

Nel secondo quarto i Dulca Santarcangelo tentano il primo strappo, non decisivo; la difesa ha continuato a tratti far bene e a tratti subire l’esperienza degli ospiti che vantano nel roster molti senior a disposizione. Ciò gli permette di portarsi a due possessi pieni i di distacco.

Gli Angels non mollano e, spinti da un grande pubblico, continuano a macinare la loro pallacanestro, fatta di contropiedi, buone rotazioni di palla: tutti i ragazzi in campo toccano la palla almeno una volta all’interno di ogni azione e buone percentuali al tiro. I giallo blu allungano e si portano all’intervallo lungo sul 58 a 45. E’ tempo dello show dei tifosi giunti al PalaSGR. Scende in campo la famiglia Di Giacomo per la gara al tiro che gli consente di vincere un gadget Angels.

Tornano in campo le squadre e nel terzo quarto il divario non aumenta anche se pronti via Omega tenta l’assalto portandosi sul meno 7. I “ghostbuckets” scacciano i fantasmi per l’ultima volta allungando sul 85-66 al termine dei 30’. La profondità del roster di Bernardi consente di continuare a macinare gioco con i ragazzi del 2005 che, concentrati, scendono in campo e fanno del loro meglio. Omega non resiste ai colpi dei Dulca Santarcangelo e alza bandiera bianca.

Tutti i ragazzi sono stati mandati in campo e questo è un grande risultato per la società che come prima mission ha l’obiettivo di formare giocatori.



DULCA ANGELS: Buzzone 9, Pesaresi 11, Rivali 14, James 24, Quaglia 19, Mulazzani 18, Rossi 4, Macaru 16, Bonfè 3, Mari 4, Lombardi 2, Panzeri. All.: Bernardi Ass.: Porcarelli, Miriello.