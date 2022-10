A Rimini in fiera ben 5 saloni in contemporanea dal 12 al 14 ottobre

Attualità

Cinque manifestazioni in contemporanea - da mercoledì 12 a venerdì 14 - alla Fiera di Rimini, spaziando dal turismo, alla intermobilità alle superfici innovative e sostenibili. Nel dettaglio, Italian Exhibition Group - la società di gestione del quartiere fieristico riminese - porterà in scena tutto il mondo del turismo con la59/a edizione di Ttg-Travel Experience; la 71/a di Sia Hospitality Design e la 40/a di Sun Beach&Outdoor Style; quello della mobilità con la 10/a edizione di Ibe-Intermobility and Bus Expo e quello delle superfici innovative e sostenibili in architettura con Superfaces.

Guardando ai singoli saloni in programma Ttg-Travel Experience è considerato lïevento più importante per il prodotto turistico Italia e per presentare al mercato le destinazioni internazionali; Sia Hospitality Design mette al centro il mondo del camping, del 'glamping' e del turismo all'aria aperta a contatto con il settore dellïospitalità alberghiera e Sun Beach&Outdoor Style, la spiaggia e il turismo balneare. Ibe-Intermobility and Bus Expo, invece, è la manifestazione biennale dedicata al mondo della mobilità, con un'attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica del settore. mentre Superfaces è il salone dedicato a tutti i tipi di rivestimenti e materiali per l'architettura pensato in sinergia con il Sia Hospitaly Design, per rafforzare l'intera filiera, dal progettista allïutilizzatore finale.