Calcio giovanile: Rimini, Primavera 4 ko in casa con la Triestina (1-2)

Sport

Rimini

| 16:04 - 10 Ottobre 2022

La squadra Under 14 del Rimini.

Il bilancio del week end delle squadre del settore giovanile



Primavera 4

Rimini F.C-Triestina 1-2



RIMINI F.C. Lazzarini, Diotallevi, Gerboni (41’st Sebastiani), Nastase (23’ st Mariotti), Bianchi, Rushani (41’ st Capparelli), Fraternale, Russo (23’ st Gianfrini), Marconi, Cherubini, Zanni (14’ st Serfilippi). A disp: Conti, Madonna, Marcello, Gabriele, Marinucci, Alvisi, Ricci, Campedelli, Di Pollina, Capi All: Brocchini



TRIESTINA Valori, Notaro, Zitelli, Musaj (25’ st Bibaj), Moratti, Mega, Visentin (37’ st Crosara), Podda, Iacovoni, Iljazi(18’ st Angelini), Moncada (1’ st De Luca). A disp: Cherraz, Han, Esposito, Vascotto, Lubrano



RETI: 16’ Cherubini (RIM), 38’ e 75’ Iacovoni (TRI)



NOTE Ammoniti: Russo, Cherubini, Bianchi (RIM), Visentin, Iacovoni, Bibaj, Mega (TRI)



Prima sconfitta stagionale per la Primavera biancorossa al termine di una partita ricca di emozioni. Il Rimini parte forte e dopo il rigore fallito da Zanni trova il gol del vantaggio con Cherubini, pronto su una corta respinta della difesa avversaria. Il pareggio della Triestina arriva al 38’ con Iacovoni, che a un quarto d’ora dalla fine trova la seconda gioia personale e con la sua doppietta lancia gli alabardati.

Prossimo turno fuori casa a San Marino.





Under 17 - Terza Giornata

Rimini – San Marino 3-1



RIMINI: Cerretani, Carbonara (1’ st Imola), Sposato (32’ st Belletti), Bacchiocchi, Brisku, Volonghi, Cesarini (1’ st Mini), Ciavatta (47’ st Orioli ), Capicchioni (1’ st Giacomini), Hassler(dal 20’ st Hamati), Paganini (47’ st Coppola). A disp.: Sammarini, Diagne, All. Oscar Muratori



SAN MARINO: Casadei, Pavani, Riccardi, Righi, Zafferani, Evaristi, Muratori, Cervellini, Celli, Della Balda, Yazici. A disp.: Desideri, Molari, Vernazzaro, Casadei, Biagioli, Giacopetti.



RETI: 36’ Bacchiocchi (R), 23’st Riccardi (SM), 44’ st e 46’st Paganini (R)



NOTE Ammoniti: Imola (R), Muratori (SM), Cervellini (SM), Vernazzaro (SM). Espulsi: Brisku (R)



Partita vibrante e ricca di occasioni che il Rimini si porta a casa con determinazione.

Il match comincia con i biancorossi che fanno la partita e il SanMarino che aspetta e riparte, ma nella prima mezz’ora sonoproprio gli ospiti ad avere le occasioni migliori per portarsi in vantaggio: Cerretani respinge però due buone chance e a passare è il Rimini. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bacchiocchi spingeinfatti la palla in rete dal secondo palo.

All’intervallo mister Muratori cambia tre giocatori e la gara sembra sotto controllo fino al doppio episodio che rischia di compromettere tutto: Brisku rimedia infatti il secondo giallo lasciando la squadra in 10 poi Imola procura il rigore dell’1-1. Quando sembra sul punto di affondare, il Rimini tira fuori l’orgoglio e gli artigli e nell’ultima mezz’ora confeziona tre palle gol trovando l’uno-due vincente di Paganini quasi sul gong.







UNDER 16 - Seconda Giornata

San Marino Academy - Rimini Fc 0-2



SAN MARINO ACADEMY: Tassinari, Mularoni (20’ st Gostoli), Cobo, Arcangeli, Marinucci (26’ st Forcellini), Battistoni, Bindi, Pasolini (20’ st Bugli), Protti, Semperlotti, Valentini (40’ st Burioni), A disp.Della Balda, Zavoli, Faetanini, Marani All.Magnani



RIMINI FC: Ripari, Urbinati, Morri (9’ st Cagnoli), Petrini, Magi, Jubani, Brolli (9’ st Verni), Lepri (29’ st Rota), Para (1’ st Bernardi), Zanieri (9’ st Imola) A disp. Di Ghionno, De Gaetano, Carlini, Nanni All.: Pieri



RETI: 1’ Padroni (R), 44’ st Bernardi (R)



NOTE: Ammoniti: Battistoni (S), Cagnoli (R)



Partono forte i biancorossi di mister Pieri, che si portano in vantaggio dopo appena un giro di lancette:Padroni raccoglie una bella verticalizzazione, si infila e salta il portiere in uscita siglando l’1-0. I ragazzi biancorossi controllano la reazione della squadra di casa e sprecano altre due occasioni davanti al portiere con Zanierie Jubani chiudendo la prima frazione avanti. Nella ripresa gara sotto e raddoppio che arriva all’ultimo minuto grazie a Bernardi,abile a depositare in rete un assist di Padroni







UNDER 15 - terza giornata



Rimini - San Marino Academy 4-0



RIMINI FC: Pirini (1' st Cherubini), Zammarchi, Drudi, Nava (19' st Lombardi N.), Bizzarri, Manzi, Arlotti (34' st Fabbri), Zamagna (19' st Molfetta), Foschi (10' st Di Pollina), Eco (1' st Cenci), Scirocco (34' st Ballarin). A disp.: Cristiani, Celani. All.Berretta



SAN MARINO ACADEMY: Conti, Meloni (10' st Pennacchini), Raschi (19' st Cobo), Delvecchio, Guidi, Canarezza (10' st D'Angeli), Colombini (1' st Mirchev), Coletta (36' st Zaboli), Podeschi (10' st Tamagnini), Montale (19' st Alexandru), Vairo. A disp.: Cenci, De Biagi. All.Belluzzi



RETI: 2' Foschi (R), 35' Arlotti, 8' st Foschi, 32' st Molfetta



NOTE: Espulso Bizzarri (R)



Prima vittoria stagionale per i ragazzi di mister Belluzzi, che si sbloccano alla terza giornata di campionato tra le mura amiche del Romeo Neri contro il San Marino Academy.

Pronti, via e dopo due minuti è subito 1-0 con un calcio di rigore trasformato da capitan Foschi. Il raddoppio arriva a cinque minuti dal termine del primo tempo, con Arlotti che conclude a rete un pallone vagante nell’area piccola. Negli stessi minuti un cartellino rosso per Bizzarri costringe i biancorossi a giocare l'intera ripresa con un uomo in meno. Secondo tempo che vede il San Marino Academy provare a riaprire la partita, ma all'ottavo è di nuovo Foschi con un potente tiro dal limite dell'area a infilare la porta ospite con il 3-0 che chiude i giochi. Il Rimini contiene infatti bene le iniziative degli avversari e cala addirittura il poker con Molfetta al 32'.





UNDER 14 - Quarta giornata

Rimini Reggiana 0-0



RIMINI FC Savoretti, Sammaritani (1’ s t Pedrelli) Odino, Vichi(29’ s t Frati A), Tito, Bartolucci, Amantini (17’ s t Mariotti), Arseni (11’ s t Boscherini), Celli, Fulvi (1’ s t Ciaroni), Frati F. All: Berardi



REGGIANA Davoli, Delerio, Gentoni, Bekiss, Bonacini, Malavas, Corradi, Puccini, Bertolini, D’Addario, Menegazzo



NOTE Ammoniti: Bartolucci (RIM), Fulvi (RIM), Frati F (RIM)



I biancorossi di mister Berardi comandano le operazioni di gioco per tutta la partita ma non riescono a sfondare la difesa ospite







UNDER 13 - Quarta giornata



Reggiana – Rimini 2-2



1° tempo 2-0







REGGIANA: Caffagni, Azzimondi, Casini, Vicini, Gader, Denicolò, Migale, Propato, Muzhaqi



RIMINI: Alberani, Donini, Lunedei, Montesi, Kasalla, Aureli, Cassano, Angelini, Bertoni



RETI 16' Muzhaqi (REG, rig.), 18' Propato (REG)







2° tempo 0-1



REGGIANA: Campanini, Alberti, Casini, Migale (10' Vicini), Niervino, Carnevali, Vara, Salati, Saporito



RIMINI: Racanelli, Hernandez, Ricci, Costantini, Aragao, Mendola, Gabellini, Dhelpra, Giusti.



RETI: 10' Gabellini (RIM)







3° tempo 0-1



REGGIANA: Caffagni, Azzimondi, Alberti, Casini, Vicini (5' Salati), Gader, Denicolò, Propato, Muzhaqi



RIMINI: Alberani (16' Racanelli), Donini (15' Hernandez), Lunedei (14' Ricci), Montesi (14' Costantini), Kasalla (12' Gabellini), Bertoni (15' Aragao), Angelini (17' Mendola), Aureli(17' Giusti), Cassano (Dhelpra)



RETI 20' Costantini (RIM)







UNDER 12



Rimini - Accademia Rimini U13 5-0



1° tempo 1-0



RIMINI FC Guidotti, Biondi, Sanchi, Ceccaroni, Corradi, Angelini, Grassi, Palazzi, Baldelli.



RETI 10’ Angelini (RIM)







2° tempo 3-0



RIMINI FC Guidotti, Ramberti, Rossetti, Belletti, Leonelli, Chirichella, Forte, Passaro, Iammarone



RETI 4’ Iammarone (RIM), 8’ Passaro (RIM), 19’ Iammarone(RIM)





3° tempo 1-0



RIMINI FC Guidotti, Belletti, Rossetti, Ceccaroni, Angelini, Chirichella, Iammarone, Baldelli



RETI 1’ Iammarone (RIM)