Cattolica omaggia l'artista Vincenzo Cecchini al Museo della Regina

Eventi

Cattolica

| 15:51 - 10 Ottobre 2022

Inaugurazione mostra Vincenzo Cecchini.

Si è aperta sabato pomeriggio, 8 ottobre 2022, in occasione della 18° Giornata del Contemporaneo, "L’aria della Pittura", mostra personale di Vincenzo Cecchini, curata da Anna Maria Sanchi e promossa dall’Assessorato alla Cultura e dai Servizi Culturali del Comune di Cattolica, all'interno dello spazio espositivo della Galleria Santa Croce.

L’aria della pittura vuole essere un omaggio a un uomo, un poeta e un artista fra i più rappresentativi esponenti della pittura contemporanea della nostra città e un invito a riscoprire, o ad avvicinarsi per la prima volta, alla più recente ricerca artistica del pittore cattolichino.

All’inaugurazione della mostra è intervenuto Massimo Donà, Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano, che ha introdotto il pubblico alla lettura delle opere esposte: una selezione di quindici fra i più significativi lavori della recente produzione artistica di Cecchini, che si muove all’interno della corrente della ‘pittura analitica’ e in gran parte la trascende.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo che raccoglie le immagini delle opere in mostra e i saggi critici di Massimo Donà, Annamaria Bernucci e Patrizia Mascarucci. La realizzazione del catalogo si avvale del supporto di RivieraBanca, che si è unita al lavoro portato avanti dai Servizi Culturali del Comune di Cattolica e dalla Galleria Santa Croce, volto a valorizzare un filone della ricerca artistica di Cecchini che merita senza dubbio di essere esplorato nella sua complessità.

La mostra rimarrà visibile al pubblico fino all’8 gennaio 2023.

Aperture, con ingresso gratuito, il venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00.



Programma eventi collaterali:

- Visite guidate ore 17 (prenotazione obbligatoria): 30 ottobre; 13 e 27 novembre; 11 e 30 dicembre; 8 gennaio.

- Incontri: 6 novembre ore 17, Lettura poesie di Vincenzo Cecchini, dialoga con l'autore Annamaria Bernucci alla Galleria Santa Croce; 20 novembre ore 17 Video presentazione del fumetto "Il mito di Valbruna" al Museo della Regina. Dialoga con l'autore Patrizia Mascarucci;

- Atelier: 3 e 10 dicembre ore 17 in Galleria Santa Croce. Dai 5 anni, a cura di Laboratorio di Educazione all'Immagine (prenotazione obbligatoria)

- Finissage della mostra 8 gennaio ore 18.

Per informazioni:

Museo della Regina

Via Pascoli, 23

Tel. 0541 / 966577-775

e-mail: museo@cattolica.net

FB: Museo della Regina di Cattolica