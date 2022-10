Irregolare sul territorio e in possesso di stupefacenti: arrestato ed espulso 18enne

Cronaca

Rimini

| 15:00 - 10 Ottobre 2022

Nel pomeriggio di sabato (8 ottobre) la Polizia di Stato di Rimini, ha tratto in arresto un 18enne, di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio nazionale, responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 15 circa, una pattuglia della Questura ha sottoposto a controllo in viale Regina Margherita un giovane che, alla vista dei poliziotti, ha cercato di defilarsi all’interno di un negozio con il chiaro intento di eludere il controllo. Raggiunto dagli agenti, l’uomo è parso subito sofferente al controllo. Infatti, alla richiesta di mostrare cosa avesse in tasca, ha tirato fuori un telefono cellulare e un pacchetto di sigarette con all’interno 28 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e cocaina. Da una successiva perquisizione, occultati all’interno dei pantaloni, sono stati trovati altri 10 grammi di sostanza stupefacente.

Il soggetto, accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso, è tratto in arresto e sottoposto al rito direttissimo, a seguito del quale il giudice ha disposto il divieto di dimora a Rimini e l’espulsione dal territorio nazionale.