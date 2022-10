Riccione, strage A4, Centro 21: 'I nostri angeli ci guidano dal paradiso'

Attualità

Riccione

| 14:54 - 10 Ottobre 2022

I fiori lasciati all'ingresso del Centro 21.

"Questo è il momento del silenzio". Il Centro 21 di Riccione, in provincia di Rimini, tragicamente colpito dalle sette morti nell'incidente stradale di venerdì scorso a San Donà di Piave nel veneziano, affida ai social il ringraziamento per "le centinaia di persone che ci sono vicine in tanti modi, con l'affetto, con la partecipazione, con un messaggio, un post, con una preghiera, con un mazzo di fiori posto davanti alle nostre sedi". È un viavai continuo in via Limentani 15 in questi giorni e ieri sera era stracolma la chiesa di San Martino per la veglia dedicata all'ex ex sindaco Massimo Pironi, a Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri e Romina Bannini. In attesa dei funerali che potrebbero tenersi giovedì 13 ottobre. "Non sentirsi soli in questo modo è un grande aiuto- sottolineano dal Centro- con tutto questo dolore la forza di guardare avanti nasce dal riconoscimento della bontà del lavoro iniziato e dalla certezza forte che i nostri Angeli ora sapranno guidarci dal paradiso, tutti insieme come sempre ma con ruoli diversi". (DIRE)