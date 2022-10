Mari e Monti, i legami di Cattolica con le località trentine si rafforzano

Attualità

Cattolica

| 13:30 - 10 Ottobre 2022

L'Amministrazione comunale in Val di Pejo.

Lasciata alle spalle la stagione estiva, l'Amministrazione Comunale di Cattolica è già al lavoro per delineare azioni e strategie per il prossimo anno. In questo senso, tra le priorità vi è quella di allacciare o riprendere le relazioni con località italiane ed estere ed i rispettivi amministratori. Recentemente una delegazione di Palazzo Mancini, con a capo la Sindaca Franca Foronchi, ha preso parte al al "Festival internazionale di geografia" di Saint Dié des Vosges, in Francia, comune gemellato con la Regina dell'Adriatico. Nel fine settimana appena trascorso, la Prima cittadina ed il Vicesindaco Alessandro Belluzzi sono stati in Trentino in Val di Peio per rinsaldare i rapporti, in essere da alcuni anni, tra i due territori all'insegna del progetto “mari&monti” per la promozione delle rispettive località. Ad accoglierli vi erano il Sindaco di Peio, Alberto Pretti, con il Vicesindaco Paolo Moreschini, l'Assessore al Turismo, Gianpietro Martinolli, il Consigliere Alberto Penasa, il Presidente del Consorzio turistico "Pejo 3000", Marco Canella, e l’ex Primo cittadino Angelo Dalpez.

"Siamo molto felici di questo incontro - aggiunge la Sindaca Franca Foronchi - e li ringraziamo per la calorosa ospitalità. Ci siamo confrontati sui temi dell'eccellenza turistica e su quanto i nostri territori hanno da offrire ai vacanzieri su stagionalità diverse. Bellezze naturalistiche, prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato, eventi sportivi e manifestazioni d'intrattenimento. A parti inverse, contiamo di avere gli amici trentini nostri ospiti in primavera. Siamo al lavoro, dunque, per creare nuove sinergie ed occasioni di scambio con iniziative promozionali che evidenzino tutte le risorse a nostra disposizione".

"Una delegazione di Peio - ricorda Alessandro Belluzzi - è stata presente a Cattolica prendendo parte all'ultima edizione della Granfondo degli Squali. In quella occasione ci eravamo ripromessi di tornare ad incontrarci per un confronto tra Amministrazioni a conclusione dell'estate. Questo perché puntiamo, entrambe le località, a promuoverci l'un l'altro con azioni nei rispettivi territori. La Val di Sole e la Val di Pejo offrono la possibilità di raggiungere un target turistico strategico, presentando la Regina dell'Adriatico alle famiglie che trascorrono le vacanze invernali negli impianti sciistici trentini. Nell'arco di un mese contiamo di avanzare delle proposte concrete che abbiano delle ricadute anche sulle rispettive comunità".

Tra le due Amministrazioni, infine, anche uno scambio di omaggi, con prodotti tipici dei rispettivi territori, a sancire l’intenzione comune nella prosecuzione dei rapporti di amicizia.