Incidente in A4, Cecchetto lancia una raccolta fondi per il Centro 21

| 12:17 - 10 Ottobre 2022

"Un grosso pezzo della storia di Riccione si è spento con il brutto incidente sull'A4, dove ha perso la vita Massimo Pironi e i ragazzi del Centro 21 che erano con lui".

Dopo il gravissimo incidente che è costato la vita a sette persone nel tratto fra San Donà e Portogruaro, Claudio Cecchetto ha fatto partire una raccolta fondi su GoFundMe.

"Tutti noi - scrive il noto produttore discografico - abbiamo avuto bisogno di Riccione per sentirci liberi e felici, per divertirci, incontrarci, sognare, innamorarci. Ora Riccione ha bisogno di noi".



"Il Centro 21 - prosegue - è stato ed è il luogo dell'accoglienza e dell'inclusione. Quel luogo che Massimo Pironi ha immaginato e poi costruito mettendoci tutto se stesso ha abbracciato famiglie e ragazzi e ha permesso a loro e alla città di crescere in bellezza e in valore".



"Dobbiamo unirci - aggiunge sulle sue pagine social - perché questa immensa ferita non spenga il tanto lavoro fatto e il tanto lavoro che ancora c'è da fare. Sono certo che lo verrebbe Massimo, lo vorrebbe Romina, lo vorrebbero Alfredo con Rossella, Valentina, Francesca e Maria. Lo vogliamo noi".



"Dobbiamo ricostruire - conclude Cecchetto - anche questa parte di futuro. Il Centro 21 ha bisogno di tutti noi".



