Basket RSM, Iam Ciu Ciu Team è campione. MVP Fabio Tentoni

Sport

Repubblica San Marino

| 12:02 - 10 Ottobre 2022

Iam Ciu Ciu Team (foto Simone Fiorani).

E' lo IAM Ciu Ciu Team a vincere l’edizione 2022 del campionato sammarinese. I verdi vincono la finale coi giovani Under 19 Basket 2000 e si aggiudicano il titolo. Terzo posto per i Dogana Ducks, che vincono sui Titans Under 17.

MVP è Fabio Tentoni, che ha guidato da Maestro la sua squadra nei momenti decisivi della finale.





FINALE 1°-2° POSTO

IAM CIU CIU TEAM – BASKET 2000 59-49

CIU CIU: Stefanelli 4, S. Francini, Battazza 16, Ugolini 5, Ronci 11, Paccagnella, Lioi 2, Raschi 3, Tentoni 14, Canali 4. All.: Valentini.

BASKET 2000: Zonzini, Fr. Guida 9, Carattoni, Giannini, Marcattili 9, Ricciotti 10, Bollini 2, Venturini, Zafferani 1, Lettoli 18. All.: Fe. Guida.

Parziali: 6-11, 21-21, 41-34, 59-49.

Arbitro: Giannini.

Capovolgimenti di fronte e spettacolo dai mille volti nella finalissima. Le squadre si rimpallano i vantaggi in un primo tempo segnato dalle difese, poi si sciolgono nel secondo ed emergono gli uomini (e i ragazzi) di talento. I giovani Under 19 targati basket 2000 non concedono nulla in un primo periodo da 6-11, poi nel secondo le parti si ribaltano e si va all’intervallo sul 21-21.

Nella ripresa il Ciu Ciu prova a prendere il largo guidato da Tentoni e Battazza, va sul +11 al 30’ (43-32) e tenta la fuga decisiva. Nel quarto parziale l’Under 19 si avvicina con uno scatenato Lettoli (10 punti in questi 10 minuti). Tra le due squadre c’è un possesso di margine proprio su una tripla di Lorenzo (47-44 a -6’30”) e su una di Ricciotti (52-49 a -4’). Il canestro che consente al Ciu Ciu di riallungare è di Ronci, un’altra conclusione dalla lunga distanza che vale il 55-49 a -2’50”. Il Basket 2000 non segna più e Tentoni mette gli ultimi sigilli sulla finale dalla lunetta. Lo Iam Ciu Ciu Team è campione sammarinese 2022.





FINALE 3°-4° POSTO

DOGANA DUCKS – PALL. TITANO 51-42

DUCKS: L. Francini, Cecchetti 3, Burgagni 2, Sarti 7, Fabbri 5, Guidi, Smerilli 5, Papini 21, Giuliani 8. All.: Zannoni.

TITANS: Michelotti 3, Botteghi 10, Giovannini 2, Ronci 3, Pagliarani 2, Galeotti 3, Gasperoni 7, Conforti 5, Bianchi 4, Zavoli 3. All.: Millina.

Parziali: 13-9, 28-18, 43-32, 51-42.

Arbitro: Giannini.

Ducks sempre al comando nella finale valevole per il terzo posto. Le “papere” non sono al completo, ma producono un eccellente sforzo di squadra e controllano il match contro i giovanissimi Under 17 Titans. Il vantaggio degli uomini in nero sale fino alla doppia cifra con un Papini in grande spolvero sotto le plance. Notevoli alcune giocate di Sarti e un back-to-back difesa-attacco di Cecchetti, con stoppata e tripla da urlo. I Titans però non mollano affatto e nel finale giovano con grande determinazione per agguantare il terzo posto. La tripla di Botteghi sembra rimettere in equilibrio il match sul -4 per i biancazzurri, ma la difesa dei Ducks non concede più nulla, con Smerilli a segnare la tripla della sicurezza e Giuliani a chiudere per il +9 finale. Il terzo posto è dei Ducks.