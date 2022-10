Scooter rumorosi, quattro giovani multati a Novafeltria

Cronaca

Ancora quattro ragazzi multati a Novafeltria per aver fatto rumore con i ciclomotori. Continuano le segnalazioni di cittadini residenti in centro. Durante le ore serali e notturne diversi ragazzi sono purtroppo soliti percorrere le vie in scooter producendo rumori eccessivi e molesti. I Carabinieri nello scorso weekend hanno identificato e multato quattro giovani sopresi in centro a bordo dei loro scooter.

La notte scorsa i militari hanno anche multato tre giovani in stato di ubriachezza, sorpresi ad infastidire ed importunare i passanti.



"I servizi continueranno" si legge nella nota dell'Arma "anche nei prossimi giorni, al fine di aumentare l’attività preventiva, e garantire il controllo della circolazione stradale che nei weekend è sempre più intensa ed implementare la percezione della sicurezza".