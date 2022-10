Novafeltria, stordito dalla droga finisce con la macchina contro un albero: denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 11:56 - 10 Ottobre 2022

Un'auto contro un albero, un'altra girava a fari spenti: entrambi i conducenti avevano a che fare con gli stupefacenti. I Carabinieri di Novafeltria hanno controllato i due mezzi in altrettanti distinti episodi nello scorso weekend. Nel primo caso un 42enne straniero è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Dopo aver perso il controllo del mezzo è finito contro un albero. E' stato denunciato e la patente è stata ritirata.

Domenica notte in un parcheggio a Villa Verucchio i militari hanno invece notato una macchina con due persone a bordo che viaggiava a fari spenti. I Carabinieri li hanno fermati e controllati. Nell'auto è stato trovato un involucro con una dose di marijuana. Il giovane ala guida, un 20enne, è stato segnalato come assuntore e la patente è stata ritirata.

Nel corso del weekend i Carabinieri di Novafeltria hanno controllato 69 auto, identificato 97 persone ed ispezionato 10 locali.